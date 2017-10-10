Реки алкоголя и наркотики – вот так украинская молодежь развлекается в ночных клубах
2016-12-08 20:50
Реки алкоголя и наркотики – вот так украинская молодежь развлекается в ночных клубах
В ночь на 27 ноября в одном из ночных клубов Львова произошел пожар
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В ночь на 27 ноября в одном из ночных клубов Львова произошел пожар. Социальные сети взорвались осуждением: вечеринку устроили в День памяти жертв Голодоморов. Что же такого происходит в ночных клубах, что для их посещения молодежь готова пренебрегать скорбным днем?
…Отправляюсь к ночному клубу в центре. Заведение начинает работать в 10 часов вечера, и больше всего гостей приходит в полночь. В половине 12-ту возле входа — очередь из трех десятков человек, продвигается достаточно медленно. До заведения впускают по одному, а народу приходит все больше, пишет газета Экспресс, передает Rus.Media.
Женщины и мужчины, одетые “по-богатому”, проходят без очереди. Другие же смиренно ждут.
“Живая очередь” к клубу имеет свои особенности. Девушки ведут себя очень скованно, напоказ улыбаются, постоянно поправляют волосы, из-под лба оглядываются. Ребята же стоят поодаль, большинство курят и разглядывают девушек. В очереди больше всего девушек в возрасте 16 — 24 лет и юношей 18 — 28 лет, есть среди них и иностранцы.
Наконец захожу в клуб. В дверях стоит коренастый мужчина, который имел бы проверить мой паспорт — лицам до 18 лет вход в ночные клубы запрещен. И он лишь осматривает меня с ног до головы. Девушка цепляет бумажный браслет на мою руку — своеобразный пропуск. Сегодня я не должен платить за него 40 — 100 гривен, ведь до полуночи для девушек вход бесплатный.
В гардеробе оставляю куртку, иду в зал. Там душно, как в маршрутке в часы пик. Много людей, которые все время толкаются. Громкая танцевальная музыка. Все столики заняты. Вокруг барной стойки люди стоят двумя рядами. Пока жду возможности сделать заказ, до меня трижды подходят познакомиться.
“А чего это такая красивая девушка одна? Давай возьму тебе коктейль, поднимем настроение и пойдем танцевать, — обращается ко мне какой-то незнакомец, от которого чувствую стойкий запах алкоголя. — У меня там машина у входа. Поехали со мной кататься”.
Мой отказ не огорчило ребят. Один из них после меня подходил еще к пяти девушек, пока шестая не согласилась познакомиться. За двадцать минут мой экс-ухажер и его новая знакомая целуются, еще за полчаса вместе исчезают из поля зрения.
Быть трезвым в ночном клубе считается странным. А быть пьяным — явно дорого. Обычное пиво здесь стоит вдвое дороже, чем в магазине. За коктейли придется выложить от 70 гривен до трех сотен. Еда тоже недешевая: паста стоит 120 гривен, десерты — 70 — 150 гривен.
“За одну ночь люди в среднем тратят 300 — 500 гривен. Впрочем, есть и такие, что не жалеют двух-трех тысяч, — рассказывает Александр, бармен. — Особенно это касается иностранцев. Больше всего денег тратят мужчины, а особенно когда пытаются произвести впечатление на девушку и покупают ей дорогие коктейли”.
Туалет в заведении напоминает улей или комнату для быстрых свиданий. Людей полно. На стены склоняются многочисленные парочки, которые пытались найти укромное место для поцелуев и объятий. И в клубе с таким беда. Сама комната ужасно грязная. Кажется, обувь липнет к полу. В зеркале стоит и рассмотреть. В корзине для мусора — туалетная бумага вперемешку с использованными презервативами.
Возвращаюсь обратно на дискотеку. На танцпол выходят две полуголые девушки. Впоследствии одежды становится еще меньше. Толпе нравится. После эффектного выступления гостей приглашают принять участие в конкурсах.
Мужчины с женщинами за алкогольные призы исполняют танцы или просто движения “с подтекстом”. Парочки, которые образуются во время конкурсов, проводят весь вечер вместе. Возник контакт.
“Я со своим Лешей познакомилась во время конкурса. Он был таким сильным”, — говорит девушка у меня своей подружке.
“Ты же знаешь, что не конкурс вас познакомил, — отвечает та. — Если бы мы тогда не были под кайфом, так и остались бы в девках”.
Так, наркотики — еще одна гарантия “веселого” вечера. Правда, заполучить их в клубе почти невозможно. Администрация и наркоторговцы очень осторожно к этому относятся, чтобы не иметь проблем с законом.
Обычно “принимают” на входе в клуб. Да и стоят наркотики дешевле, чем даже алкоголь. Так, за один грамм “травы” придется заплатить 15 гривен. Находят продавцов в основном через общих знакомых. Товар они привозят в нужное место.
Работает заведение до четырех утра. И уже в второй людей становится значительно меньше. Кто-то идет спать домой, а кто-то продолжает знакомство — уже в более интимной атмосфере…