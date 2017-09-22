Режим “Не беспокоить” за рулем” и оптимизация пространства: Apple выпустила iOS 11
2017-09-20 10:54
Режим “Не беспокоить” за рулем” и оптимизация пространства: Apple выпустила iOS 11
В iOS появилась возможность отправлять деньги своим знакомым с помощью Apple iMessage и Pay.
Корпорация Apple выпустила новую операционную систему iOS 11, передает Rus.Media.
Об этом сообщается на сайте компании.
Обновление доступно для пользователей по всему миру. В iOS 11 они есть новая панель управления Dock и переработанный магазин App Store, который стал похож на программу “Музыка”. В новой iOS появилась возможность отправлять деньги своим знакомым с помощью Apple iMessage и Pay. В компании оптимизировали использование пространства на устройстве: сообщения с мессенджера хранятся в iCloud, а фотографии и ролики меньше весят без потери качества.
В системе появился особый режим “Не беспокоить” за рулем”. Он активируется автоматически, когда система распознает, что пользователь сел за руль.
В таком случае смартфон показывает только черный экран, чтобы не отвлекать от дороги. Apple представила iOS 11 5 июня.