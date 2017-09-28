Рейтинг самых здоровых стран – ВОЗ
2017-09-28 13:42
Рейтинг самых здоровых стран – ВОЗ
Украина попала в “красную зону”.
Всемирная организация здравоохранения опубликовала исследование, в котором назвала самые здоровые и нездоровые государства, передает Rus.Media.
Украина попала в “красную зону” вместе с ведущими странами ЕС, пишет СМИ
По меркам ВОЗ, самыми здоровыми странами в мире является Афганистан, Гвинея и Нигер, а самими больными — Чехия, Россия, Словения и США. Украина не попала к лидерам, ни к аутсайдерам, хотя и оказалась в “красной зоне” рейтинга. Ситуация у нас такая же, как в Испании, Франции, Германии и Великобритании. За год от неинфекционных заболеваний (НЗ) в нашей стране умерло 605 тыс. человек, что примерно 90% от всех смертей.
Однако проблемных вопросов все равно много. Например, отсутствует национальная программа борьбы с диабетом или раком. Негативно сказывается на украинских позициях и отсутствие антитабачных кампаний в СМИ. В вопросах запрета рекламы алкоголя у нас только частичные успехи, а вот с пропагандой здоровой пищи все плохо. Так, в Украине отсутствует политика по уменьшению потребления соли, трансжиров и жирных кислот. Кроме этого, в стране слишком сильное влияние рекламы вредных продуктов на детей.
Основным критерием оценки стало количество смертей от неинфекционных заболеваний (болезней сердечно-сосудистой системы, рака и диабета), а также шаги, которые предпринимает государство для уменьшения этой цифры. По мнению экспертов ВОЗ, на ситуацию влияет наличие нацстратегії по борьбе с НЗ и то, собирают в стране информацию о смертности от них. Кроме того, учитываются меры по уменьшению потребления алкоголя, табака и вредного питания.