Регина Тодоренко удивила Сеть необычным фото

despravda | 15.10.2017 | Социум | Комментариев нет

2017-10-14 22:39

Регина Тодоренко удивила Сеть необычным фото
Известная ведущая решила порадовать фанатов сложным изображением.

Подпишитесь на новости «UkrMedia» в Facebook или Twitter

Регина Тодоренко рассказала, что довольно часто экспериментировала со своей прической. Звезда красила волосы в рыжий, вистригала челку, была блондинкой и девушкой с синими волосами. А недавно телеведущая пошла на поводу модного тренда и обзавелась розовыми прядями, информирует Rus.Media.

Кстати, Регина об этом ничуть не жалеет, а, наоборот, в восторге от нового оттенка волос.

На опубликованном снимке Тодоренко заплела розовые пряди в косички, а остальные волосы оставила распущенными.

Похожие записи

Об авторе

despravda