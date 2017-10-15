Регина Тодоренко удивила Сеть необычным фото
15.10.2017 | Социум | Комментариев нет|
2017-10-14 22:39
Регина Тодоренко удивила Сеть необычным фото
Известная ведущая решила порадовать фанатов сложным изображением.
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Регина Тодоренко рассказала, что довольно часто экспериментировала со своей прической. Звезда красила волосы в рыжий, вистригала челку, была блондинкой и девушкой с синими волосами. А недавно телеведущая пошла на поводу модного тренда и обзавелась розовыми прядями, информирует Rus.Media.
Кстати, Регина об этом ничуть не жалеет, а, наоборот, в восторге от нового оттенка волос.
На опубликованном снимке Тодоренко заплела розовые пряди в косички, а остальные волосы оставила распущенными.