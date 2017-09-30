Регина Тодоренко покорила поклонников “королевским” образом

despravda | 30.09.2017 | Социум | Комментариев нет

2017-09-30 19:47

Регина Тодоренко покорила поклонников “королевским” образом
Регина рассказала о происхождении своего имени.

Регина Тодоренко — украинская телеведущая, певица, актриса, композитор, дизайнер и автор песен, передает Rus.Media. Наиболее известна из телепередачи “Орел и решка”.

Регина рассказала о происхождении своего имени. Оказывается, имя Регина новорожденной девочке дал ее брат. В переводе “Регина” означает “королева”.

Не удивительно, что певица решила примерить “королевский” образ. Певица позировала в женском платье и с тиарой на голове.

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