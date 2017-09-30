Регина Тодоренко покорила поклонников “королевским” образом
30.09.2017 | Социум | Комментариев нет|
2017-09-30 19:47
Регина Тодоренко покорила поклонников “королевским” образом
Регина рассказала о происхождении своего имени.
Регина Тодоренко — украинская телеведущая, певица, актриса, композитор, дизайнер и автор песен, передает Rus.Media. Наиболее известна из телепередачи “Орел и решка”.
Регина рассказала о происхождении своего имени. Оказывается, имя Регина новорожденной девочке дал ее брат. В переводе “Регина” означает “королева”.
Не удивительно, что певица решила примерить “королевский” образ. Певица позировала в женском платье и с тиарой на голове.