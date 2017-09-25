Реформа госуправления: в Кабмине рассказали, сколько чиновников останутся без работы
2017-09-23 15:15
Реформа госуправления: в Кабмине рассказали, сколько чиновников останутся без работы
Министр Кабмина сообщил подробности.
В рамках реформы государственного управления сократят, по меньшей мере, восемь тысяч государственных служащих, которые сейчас работают в министерствах, передает Rus.Media.
Об этом рассказал министр Кабинета министров Украины Александр Саенко.
В новые директораты пилотных министерств планируют набрать тысячи новых сотрудников.
“В принятом 1 мая решении мы заложили сокращение не менее 5% от нынешней численности (около 8 тыс. человек). Я считаю, что по итогам года мы можем выйти на гораздо больший процент сокращений”, – сказал Саенко.
По его словам, реформа не преследует глобальной цели сократить бюрократический аппарат, – она должна разобраться и изменить задачи и механизмы работы аппарата.
“Сейчас в аппаратах, особенно в вспомогательных функциях, есть большой резерв для оптимизации. Четкие показатели мы получим к концу 2018-го”, – подчеркнул министр.