Реформа госуправления: в Кабмине рассказали, сколько чиновников останутся без работы

despravda | 25.09.2017 | Политика | Комментариев нет

2017-09-23 15:15

Реформа госуправления: в Кабмине рассказали, сколько чиновников останутся без работы
Министр Кабмина сообщил подробности.

В рамках реформы государственного управления сократят, по меньшей мере, восемь тысяч государственных служащих, которые сейчас работают в министерствах, передает Rus.Media.

Об этом рассказал министр Кабинета министров Украины Александр Саенко.

В новые директораты пилотных министерств планируют набрать тысячи новых сотрудников.

“В принятом 1 мая решении мы заложили сокращение не менее 5% от нынешней численности (около 8 тыс. человек). Я считаю, что по итогам года мы можем выйти на гораздо больший процент сокращений”, – сказал Саенко.

По его словам, реформа не преследует глобальной цели сократить бюрократический аппарат, – она должна разобраться и изменить задачи и механизмы работы аппарата.

“Сейчас в аппаратах, особенно в вспомогательных функциях, есть большой резерв для оптимизации. Четкие показатели мы получим к концу 2018-го”, – подчеркнул министр.

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