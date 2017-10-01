Референдум в Каталонии: люди еще до рассвета начали собираться на участках
2017-10-01 11:15
Референдум в Каталонии: люди еще до рассвета начали собираться на участках
Каталонцы приходят на избирательные участки еще до их открытия, чтобы отстоять свое право на волеизъявление. На отдельные участки уже привезли бюллетени для голосования.
В городах Каталонии жители региона утром в воскресенье, 1 октября, начали собираться на избирательных участках для того, чтобы принять участие в референдуме о независимости региона от Испании . В Барселоне и Жироне люди пришли на участки еще до наступления рассвета, чтобы, по их словам, защитить места для голосования и отстоять свое право на волеизъявление.
В одной из школ Барселоны, где должна быть обустроена избирательный участок для проведения референдума, собралось более ста человек. Они ожидают, что бюллетени и избирательные урны привезут на участок к девяти часам утра – именно на это время запланировано открытие участков. По данным каталонских СМИ, на отдельные участки уже начали подвозить бюллетени для голосования.
Также сторонники проведения референдума начали блокировать двери школ, чтобы не допустить проникновения в них полиции. Организаторы референдума попросили людей оказывать пассивное сопротивление.
Накануне, 30 сентября, испанская полиция заблокировала доступ к большинству помещений, которые каталонская власть намеревалась использовать для обустройства участков на референдуме. Полиция получила приказ освободить до шести часов утра все помещения для голосования, преимущественно школы, которые заняли сторонники независимости региона, однако правоохранителям при этом приказали воздержаться от применения силы. Центральная власть Испании в субботу также заблокировала электронную систему подсчета голосов избирателей в Каталонии, чтобы помешать проведению референдума.