Редкие “голые” фото Мэрилин Монро выставят на аукцион за $35 тыс

despravda | 10.10.2017 | Социум | Комментариев нет

2017-10-10 16:10

Редкие “голые” фото Мэрилин Монро выставят на аукцион за $35 тыс
Для голливудской красотки эта фотосессия оказалась одной из последних в жизни.

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В Сети появились редкие снимки обнаженной Мэрилин Монро, передает Rus.Media. Для голливудской красотки эта фотосессия оказалась одной из последних в жизни. Сфотографировать звезду удалось фотографу Лоуренсу Шиллеру, который работал с ней в нескольких проектах.

По сценарию фильма «что-то должно случиться» Монро имела плавать обнаженной в бассейне. Ее целью было соблазнить коллегу Дина Мартина.

Она позволила сделать Шиллеру несколько снимков и продемонстрировала свою великолепную фигуру.

Монро позировала так, что в ее фото не было ни намека на пошлость.

К сожалению, фильм так и не удалось отснять до конца: голливудская красавица умерла.

Теперь эти редкие кадры, а также фото, на котором ей преподнесли торт с бенгальскими огнями в честь ее дня рождения, могут быть проданы на аукционе Heritage Auctions за $35 тыс.

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