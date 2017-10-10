Редкие “голые” фото Мэрилин Монро выставят на аукцион за $35 тыс
2017-10-10 16:10
Редкие “голые” фото Мэрилин Монро выставят на аукцион за $35 тыс
Для голливудской красотки эта фотосессия оказалась одной из последних в жизни.
Подпишитесь на новости «UkrMedia» в Facebook или Twitter
В Сети появились редкие снимки обнаженной Мэрилин Монро, передает Rus.Media. Для голливудской красотки эта фотосессия оказалась одной из последних в жизни. Сфотографировать звезду удалось фотографу Лоуренсу Шиллеру, который работал с ней в нескольких проектах.
По сценарию фильма «что-то должно случиться» Монро имела плавать обнаженной в бассейне. Ее целью было соблазнить коллегу Дина Мартина.
Она позволила сделать Шиллеру несколько снимков и продемонстрировала свою великолепную фигуру.
Монро позировала так, что в ее фото не было ни намека на пошлость.
К сожалению, фильм так и не удалось отснять до конца: голливудская красавица умерла.
Теперь эти редкие кадры, а также фото, на котором ей преподнесли торт с бенгальскими огнями в честь ее дня рождения, могут быть проданы на аукционе Heritage Auctions за $35 тыс.