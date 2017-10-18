Рецидивист, освободившийся по “закону Савченко”, подрезал мастера спорта по пауэрлифтингу
2017-10-18 20:38
Рецидивист, освободившийся по “закону Савченко”, подрезал мастера спорта по пауэрлифтингу
На спортсмена двое грабителей напали при выходе из магазина, однако получили отпор.
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В Николаеве мужчина вышел на свободу из следственного изолятора по “закону Савченко”, однако недолго он сидел без “дела” и успел ранить ножом мастера спорта по пауэрлифтингу, который попал в больницу, передает Rus.Media.
В больницу спортсмена Владислава Гуртовенко “скорая” привезла из магазина. Там на него напали грабители. Когда он вышел из магазина, его ждали двое. Перекрыв ему дорогу, один пытался вырвать сумку. Получив отпор, вытащил нож и нанес Владиславу семь ударов и вместе с подельником скрылся. Первую помощь пострадавшему оказали прохожие.
“Охранник начал курткой зажимать рану. Девушка, клиентка магазина, сняла со своей сумки ремень, и охранник перевязал ему ногу, и вызвали скорую”, – рассказала очевидец событий.
Полицейские по описанию свидетелей сразу установили личности нападавших, но пока не задержали. Тот, что наносил удары ножом, скрывается, его подельник сейчас проходит по делу как свидетель.
Разыскиваемый Юрий Богомятков уже дважды отбывал срок за подобные преступления. Четыре года назад он совершил убийство, но на свободу вышел просто из следственного изолятора.
Согласно “закону Савченко” один день в СИЗО приравнивается к двум дням в тюрьме, за что на свободу вышли около 40 тысяч заключенных, из которых почти 8 тысяч – особо опасные и уже совершили новые преступления.