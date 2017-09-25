Рецепт дня: блины на молоке с жареными бананами
2017-09-25 10:23
Рецепт дня: блины на молоке с жареными бананами
Вкусный утренний рецепт блинчиков, который станет любимым для вас.
Иногда так хочется домашних блинчиков, что любое другое блюдо не заменит вам эти лакомства, передает Rus.Media. Универсальный рецепт блинов на молоке, добавкой к которым станут слегка поджаренные бананы. Готовить такие домашние блины очень просто, так что вы сможете сделать их как на завтрак, так и на ужин.
Блины на молоке всегда получаются воздушными и по-домашнему вкусными, поэтому наш рецепт будет служить вам много лет. Вы можете подавать их с любой начинкой, как соленой, так и сладкой. Но самой вкусной добавкой многие считают жареные бананы, которые прекрасно дополняют домашние блины.
Что нам понадобится:
500 мл молока
200 г муки
2 яйца
1 ст. ложка сахара
1 щепотка соли
2 ст. ложки масла
6 бананов
Блины на молоке с бананами: как готовить
1. В посуде взбить яйца. Добавить сахар и соль, перемешать. Налить молоко и еще раз перемешать.
2. Постепенно добавить к смеси просеянную муку, помешивая ее до тех пор, пока вы не избавитесь от всех комочков. Оставить тесто на 20 минут.
3. Нарезать толстыми кружочками бананы. Растопить на сковороде сливочное масло и прожарить с двух сторон около одной минуты.
4. Из готового теста нажарить блины на сковороде с растительным маслом. На каждый из блинчиков положить бананы.