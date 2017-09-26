Ребенок засунул палец так, что вызвали спасателей и медиков
26.09.2017 | Новости | Комментариев нет|
Двухлетний мальчик дома играл и просунул палец руки в отверстие для болтов железной ножки кухонного стола. Вытащить его самостоятельно он не смог.
Помощь родителей тоже оказалась бесполезной. Поэтому взрослым пришлось вызывать спасателей и медиков. Случилась неприятность в Чернигове в доме по улице Б. Хмельницкого.
Об этом ЧЕline сообщили в Управлении госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
Спасателям пришлось отрезать ножку стола, а медики поколдовали , чтобы освободить пальчик с отверстия. Радости у родителей и ребенка не было предела, ведь в «ловушке» мальчик пробыл больше часа.
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