Ребенок в авто: 4 советы для детской безопасности
Следует обеспечить ребенку комфорт и уют даже в самой короткой летней путешествия, сообщает сайт Наша мама.
Время в пути
Даже тот факт, что вы можете остановиться в любое время, не даст отдыха ребенка, если он просто уже устал ехать, а до точки следования еще несколько часов пути. Поэтому, лучше всего запланировать поездку так, чтобы основная ее часть попадала на детский сон. Если поездка предстоит длительная, а тот, кто будет за рулем автомобиля – уверен в своих силах и сможет справиться с управлением автомобиля в ночное время суток – это будет идеальным решением.
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Опасный перегрев
Если вы путешествуете днем, ни в коем случае не оставляйте ребенка одного в автомобиле. Даже “на одну минуту”, если вам нужно выскочить в магазин. Вы можете задержаться, даже неожиданно для себя, но для малыша это очень опасно. Помните, температура в салоне автомобиля каждые 10 минут повышается на 3-5 градусов, а при жаркой погоде даже быстрее.
Автомобильная аптечка
Даже если вы отправляетесь с ребенком в поездку на небольшое расстояние, аптечка с набором первой помощи всегда должна быть с собой. В не и обязательно должны быть болеутоляющие средства, препараты от аллергии, бактерицидные лейкопластыри, средства от укусов насекомых, антисептик. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.
Источник: www.obozrevatel.com
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