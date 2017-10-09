Ребенок родился внутри оболочки неповрежденной – Уникальные кадры
2017-10-08 14:38
Ребенок родился внутри оболочки неповрежденной – Уникальные кадры
Эти редкие кадры были сняты недавно в Испании в одном из местных родильных домов,
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Эти редкие кадры были сняты недавно в Испании в одном из местных родильных домов, передает Rus.Media.
Обычно нерожденный на свет ребенок растет в утробе матери в защитной оболочке, называемой амниотическим мешком.
Когда ребенок готов родиться, мешок лопается сам по себе, в результате чего у матери отходят воды. Однако в этом случае произошло все совсем по-другому, и местным врачам удалось увидеть то, что далеко не каждый акушер видел за всю свою карьеру.
На видео запечатлен тот редкий случай, когда ребенок родился в полностью неповрежденном амниотическом мешке, всего через несколько минут после того, как его близнец вышел из чрева — но без амниотического мешка.
Подобное происходит один раз примерно на 80000 рождений или даже реже.
На видео ребенок свернулся клубком, и можно заметить даже синюю пуповину внутри полупрозрачного мешка. Этот кадр также уникален тем, что мы можем увидеть, как выглядела приблизительно встреча одного близнеца с другим, когда они освободились от окружающей их мешка внутри утробы матери.
Предупреждение: видео может содержать неприятные кадры для впечатлительных зрителей.