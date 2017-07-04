Ребенок не хочет говорить: 4 ошибки родителей
Через что ваш ребенок не хочет говорить, сообщает сайт Наша мама.
Говорите одно – демонстрируете другое
Если вы не разговариваете с ребенком, глядя ей в глаза, или произносите слова любви, но ваши глаза при этом пустые, мимика совсем не выдает ваших чувств, а ваш тон вряд ли может показаться ласковым, ребенок не может расшифровать ваш посыл. Малыш не может правильно связать ваши эмоции с услышанными словами и, соответственно, такие противоречия способствуют запоздалого развития речи малыша.
Вы дурієте
“Мое солнышко хочет молочка?” – дуріючі мамочки, выражаясь детским языком. Что может понять из всего этого бедный малыш? Несмотря на то, что искажать слова считается нормальным, привычным для родителей, тот факт, что мы следуем ребенку, его разговоре, как будто мы сами младенцы, вызывает задержки в развитии речи. Нас это смешит, в то время как ребенок учится неправильно понимать язык.
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Угадываете его мысли
Пока малыш еще не может сказать, чего он хочет, он указывает на предметы пальчиком и при этом плачет. Чтобы избежать неприятных ситуаций мы заранее угадываем все пожелания нашего малыша и выполняем их, прежде чем он сам попросит нас дать ему воды, поесть, игрушку и т.д. Таким образом, если ребенок получает все, чего хочет, не успев даже попросить об этом, зачем ему прилагать хоть малейшие усилия, чтобы научиться говорить? На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.
Источник: mamaplus.md
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