Ребенок меня боится: как исправить ситуацию

magictr | 12.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет

Все же как не пугать своих детей? Традицию доверять надо культивировать с детства, сообщает сайт Наша мама.

Разговариваем.
Даже если вы занятая бизнес леди и экстраверт, не пренебрегайте душевными разговорами. Пусть это будет редко, но метко. Заведите традицию, например, по воскресеньям есть пиццу и болтать, смотреть фильмы и обсуждать. Мама с дочкой идут на маникюр, папа с сыном – на футбол. Что важно – умейте слушать.

Честность.
“Я в твоем возрасте думала только о хорошие оценки” – ну ты! С возрастом мы становимся толстокожими и перестаем чутко воспринимать детские проблемы. Просматривайте вместе ваши детские альбомы, вспоминайте, как это было. Может вам стыдно было ходить зимой в теплой некрасивой шапке? Но вы боялись сказать бабушке и заработали отит. И потом пошли вместе и купили модную шапку. Посмейтесь вместе, сделайте выводы.

Дружите с их друзьями.
Наступает период, когда авторитет друзей немного выше родительского. Заручитесь уважением друзей ваших детей – беспроигрышная идея. С детьми дружить несложно – уважайте их и угощайте иногда, приглашайте в гости.

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Вон критицизм.
Вам рассказали секрет или доверили свои чувства, переживания, опасения? Не нужно сразу комментировать и давать негативную оценку, даже если это глупо, странно и не повод расстраиваться.

Конечно, в серьезных вопросах нужно проявить твердую позицию, но без обвинений. Все таки мама должна быть тем человеком, с которым можно посоветоваться, посмеяться и поплакать. Родителей нужно любить и уважать, а не бояться – в мире и без того много страшного. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.

Источник: 4mama.ua

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