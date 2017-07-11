Ребенок и прививки против кори: что стоит знать родителям
Важные факты и рекомендации относительно прививки против кори, сообщает сайт Наша мама.
Если был контакт и есть риск заражения корью (напомню, что это высокозаразное заболевание), то приказ гласит следующее:
“Для ПРОФИЛАКТИКИ кори, паротита, краснухи при возникновении очага (наличие контактных лиц) этих инфекций проводят вакцинацию в первые три дня от момента контакта детям старше 1-го года, Которые не болели на указанные инфекции и не были привиты”.
Доросли (в возрасте до 30-ти лет) делают прививки, если смолоду не болели на указанные инфекции и не получили вакцинацию и ревакцинацию против них. “
Что стоит знать о вакцинации КПК (корь, краснуха, паротит)?
Моновакцина от кори нет. Если ребенок, например, переболела краснухой, то вводить вакцину КПК можно и нужно.
Вирус кори в вакцине хоть и жив, но очень слаб. И успех вакцинации может зависеть от самого процесса манипуляции. Например, обильное протирание места укола спиртом: если не дать спирту высохнуть, то попадание его небольшого количества в срез иглы может существенно снизить эффективность вакцины.
Она вводится подкожно, а не внутримышечно.
Аутизм от вакцины КПК не развивается – эти инсинуации опровергнуты уже давно.
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КПК можно вводить в один день с другими вакцинами, просто в разные места. Если не в один день, то интервал может быть любым. Например, если делали прививки от гепатита, то не нужно ждать месяц, чтобы привить КПК.
Анализов перед прививкой не нужно. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.
Источник: 4mama.ua
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