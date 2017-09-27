Реанимация после пожара: гимназию в Сновске ремонтировать за 5 миллионов
Почти год назад в Сновській гимназии случился пожар. Огнем было повреждено немало классов, столовую, крышу и другие помещения учебного заведения. Несмотря на обещания чиновников восстановить гимназию за рекордно сжатые сроки, обучение там заморозили и дети до сих пор учатся в других школах.
Но недавно «лед тронулся» и провели тендер на «Капитальный ремонт существующих помещений Сновської гимназии по адресу: ул. Школьная, 6». Ожидаемая стоимость реконструкции – 5 миллионов 720 тысяч гривен.
Участие в тендере приняли четыре участника: ООО «ВостокБудМонтаж», ЧП «Барские Луга», ООО «Нормаль-Украина» и ООО «Проминвестбуд Славутич».
Странно, но тендерный комитет почему-то дисквалифицировал двух участников, которые предлагали самые низкие цены.
Победителем выбрали черниговское ООО «Нормаль-Украина», бенефициарами которого является Юрий Ковтун и Александр Ольховик.
Кстати, эта фирма в Сновске не новичок. Не так давно право на реконструкцию здания лечебного корпуса Щорской ЦРБ – замена оконных и дверных блоков на энергосберегающие – в г. Сновский за 1 миллион 279 тысяч гривен также получило ООО «Нормаль-Украина».
Юрий Ковтун и Александр Ольховик также являются бенефициарами ООО «Покров-Буд».
Следовательно, ООО «Нормаль-Украина должна до конца года (31 декабря 2017 года – дата сдачи объекта) отремонтировать Сновский гимназию за 5 миллионов 190 тысяч гривен.
Что из этого получится – увидим.