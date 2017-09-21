“Реал” повторил невероятный рекорд
2017-09-18 12:55
“Реал” повторил невероятный рекорд
Последний раз подопечные Зинедина Зидана не смогли поразить ворота соперника еще 26 апреля 2016 года.
Мадридский “Реал”, забив в матче чемпионата Испании против “Реал Сосьедад”, повторил рекорд бразильского Сантоса, который держался более 50 лет. Игра мадридского “Реала” с “Реал Сосьедад”, закончилась победой команды Зидана 3:1, стала 73-ю для “сливочных”, в которой они поражают ворота соперника , передает Rus.Media.
Последний раз подопечные Зинедина Зидана не смогли поразить ворота 26 апреля 2016 года в игре Лиги чемпионов против “Манчестер Сити” (0:0). Бразильский “Сантос” забивал 73 поединка подряд в сезоне-1962/63. Непосредственное участие в установлении рекорда команды взял “король футбола”, будущий трехкратный чемпион мира Пеле.
В кассах ОСК “Металлист” началась продажа билетов на матч заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет в Харькове 6 декабря. Билеты на матч пока продаются в 2 этапа и только в кассах стадиона. 1-й этап (16-17 сентября). Приоритет для владельцев абонементов и карт Fan ID (до четырех билетов в руки). 2-й этап (с 18 сентября). Свободную продажу для болельщиков, которые покупают билеты на матч “Шахтер” – “Карпаты” (в рамках одной и той же категории).