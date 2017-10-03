Развратные выходки знаменитостей, которые испортили свою репутацию
2017-10-03 18:47
Развратные выходки знаменитостей, которые испортили свою репутацию
Знаменитости иногда творят совершенно безумные вещи.
И все это только ради одного –внимания к себе. Однако есть и такие звезды, которым сделать ошибку под пристальным вниманием СМИ все равно что поставить крест на своей карьере, передает Rus.Media. Мы подготовили для вас список самых сенсационных поступков селебритис.
1. Всем известные «татушки» всегда отличались развратными выходками
2. Карина Зверева — эта светская львица известна прежде всего своими скандальными фотосессиями
3. Майли Сайрус на премии МТВ. А туда, между прочим, многие пришли с детьми
4. Рианна никогда не избегала отвязных вечеринок…а также всяческих драк на них
5. Алексу Вегу все помнят милую девочку из фильма «Дети шпионов», однако сама актриса, похоже, в этом образе оставаться не хочет
6. А в Госдуме, тем временем, настоящий дефицит женской красоты
7. На вручении одной из музыкальных премий Сандра Баллок поразила всех страстным поцелуем со Скарлетт Йоханссон
8. Ну а этот поцелуй наверняка помнят все!
9. В Сети недавно появился список знаменитостей, с которым спала Линдси Лохан
10. Кристина Агилера наверное огорчала своих поклонников, выступая в столь откровенных нарядах