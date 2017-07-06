Развратника из Корюковского района осудили на 7 лет
06.07.2017 | Новости | Комментариев нет|
Семь лет тюрьмы за удовлетворение половой страсти неестественным способом и совершение развратных действий в отношении малолетнего приговорил суд 54-летнему Виктору Милю с Жукли Корюковского района.
Известно, что в прошлом году, с января по май, мужчина неоднократно совершал развратные действия с 11-летней девочкой. Ребенок не понимала, что с ней делает дядя. Зато он давал девочке конфеты за молчание.
Источник: «ВісникЧ»
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