Развратника из Корюковского района осудили на 7 лет

magictr | 06.07.2017 | Новости | Комментариев нет

Семь лет тюрьмы за удовлетворение половой страсти неестественным способом и совершение развратных действий в отношении малолетнего приговорил суд 54-летнему Виктору Милю с Жукли Корюковского района.

Известно, что в прошлом году, с января по май, мужчина неоднократно совершал развратные действия с 11-летней девочкой. Ребенок не понимала, что с ней делает дядя. Зато он давал девочке конфеты за молчание.

Источник: «ВісникЧ»

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