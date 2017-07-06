Развитие ребенка от 1 до 7 месяцев
Несколько слов о развитии ребенка в этот период сообщает сайт Наша мама.
До трех месяцев малыш должен уметь: держать голову, улыбаться, успокаивать себя с помощью пальца или кулака во рту, вытягивать ножки, агукать, устанавливать зрительный контакт и следить за движущимися предметами, наслаждаться игрой и уметь выражать базовые эмоции языком тела.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Почему не стоит лечить детский дисбактериоз
До семи месяцев малыш умеет: переворачиваться с живота на спину и обратно, сидеть с поддержкой, протягивать руки за игрушкой, перекладывать игрушку из рук в руки, откликаться на имя, распознавать различные эмоции в твоем голосе, играть в “ку-ку” и искать спрятанные предметы, выражать эмоции голосом.
Нужно обратиться к педиатру, если малыш плохо держит голову, протягивает одну (или вообще не протягивает) руку, не показывает своих эмоций, не успокаивается у мамы на руках, не улыбается, не указывает интереса к играм и не может сидеть даже с поддержкой. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.
Источник: 4mama.ua
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Как помочь подростку найти себя? Топ-5 советов
- Сколько воды должны пить дети и почему
- Снежная лавина сошла в Иране
- В американском штате Аризона появился новый разлом (ВИДЕО)