Развенчиваем мифы: какие продукты наиболее полезны для организма
2017-07-24 09:03
Развенчиваем мифы: какие продукты наиболее полезны для организма
Эксперты Европейской ассоциации диетологов и гастроэнтерологов составили рейтинг еды, которая помогает оставаться молодыми и здоровыми.
Десять наиболее полезных продуктов, передает Rus.Media.
Ученые учитывали наличие в продуктах витаминов, микроэлементов, антиоксидантов. Причем в той биохимической форме, которая легко усваивается организмом. Прокомментирует список эксперт, член Национальной ассоциации диетологов Людмила Денисенко.
Помидоры. В томатах много активного антиоксиданта – ликопина, клетчатки и калия. Они помогают сердечно-сосудистой системы. Томатный сок мягко снижает артериальное и внутричерепное давление, его полезно пить при гипертонии и глаукоме.
КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА – Ликопин обладает противораковыми свойствами. Но стоит помнить, что большое количество томатов способно вызвать камни в почках, с осторожностью их стоит кушать людям с заболеваниями суставов (могут усилить отложение солей). Пуриновые кислоты могут спровоцировать расстройство, а также спазм желчного пузыря. Салат из двух-трех плодов в день, конечно, не повредит. Кстати, помидоры после термической обработки становятся даже полезнее, чем в сыром виде.
Овсянка. В ней много растительных белков, клетчатки, витаминов группы В, растворимых пищевых волокон. Всего одна мисочка овсяной каши (около 30 г овсяной крупы) может понизить кровяное давление на 5 – 10 единиц. К тому же она очищает пищеварительную систему от токсинов.
КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА – Чем чаще вы едите овсянку, тем выше шанс заработать остеопороз – хрупкость костей. Также с осторожностью овсянку нужно употреблять людям с почечной недостаточностью. Мисочка овсянки 1 – 2 раза в неделю утром – то, что нужно.
Киви. Эти фрукты в большом количестве содержат витамины А, С и Е. В их семенах находятся также жирные кислоты омега-3. Они полезны для поддержания эластичности суставов (людям, страдающим артритами и артрозами полезно съедать хотя бы два киви в неделю).
КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА – Плоды киви также полезны гипертоникам и тем, кто желает похудеть: в них содержится масса энзимов, ускоряющих сжигание жиров и способствующих образованию укрепляющих волокон коллагена. Но из-за большого количества кислот киви противопоказан при обострении желчнокаменной и язвенной болезни. 1 – 2 киви в день – вполне приемлемо.
Виноград. В сортах типа изабелла много биофлавоноидов, которые замедляют процессы окисления в организме, помогают держать в тонусе сосуды, не допускать образования тромбов. Также эти вещества оказывают сопротивление появлению злокачественных клеток.
КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА – в свое время крымские врачи и диетологи ампелотерапией (лечение виноградом) поднимали на ноги тяжелобольных. Но если вы хотите «подлечиться» виноградом, помните: при употреблении большого количества ягод необходимо избегать жирной пищи, сырого молока, пива, спиртных напитков, минеральных вод, сырых овощей и большого количества фруктов (могут быть проблемы с кишечником – от накала до серьезных расстройств). В небольших количествах виноград стоит есть страдают ожирением, имеют проблемы с кишечником, поджелудочной железой, больным сахарным диабетом, язвенной болезнью желудка. Другим в день можно съедать до килограмма ягоды.
Рыба и морепродукты. Содержат необходимые жиры, витамины, минералы и микроэлементы (например, цинк), которые отвечают за эластичность кожи и проводимость сердца. В то же время рыба и другие морские обитатели накапливают опасные для здоровья ртуть и свинец, поэтому очень важно, чтобы рыбная продукция обязательно проходила проверку на экологическую безопасность.
КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА – В советские времена только четверг был рыбным днем. В наши дни диетологи рекомендуют употреблять рыбу и морепродукты 2 – 3 раза в неделю. Порция – 200 – 250 граммов в любом виде, лучше – на гриле, на пару.
Брокколи. Эта разновидность капусты содержит много антиоксидантов, калия и магния. Является отличным диетическим продуктом при нарушениях обмена веществ.
КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА – Суперполезный продукт, стоит включать в питание всем здоровым людям, но особенно – после перенесенных заболеваний, людям пожилого возраста, детям и беременным женщинам для профилактики и лечения заболеваний печени, сердечно-сосудистой системы и желудочно-кишечного тракта, сахарного диабета, катаракты, нервных расстройств и при нарушениях обмена веществ. Лучший способ приготовления – гарнир отварную или на пару, запеканка, омлет. Рекомендую как минимум порцию (200 – 250 граммов) в день.
Авокадо. Содержит особые жирные кислоты, которые помогают обновлению кровеносных сосудов. А также ферменты, регулирующие уровень сахара в крови.
КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА – Замечено: если вы регулярно едите авокадо снижается раздражительность, проходит сонливость и усталость, улучшается самочувствие. В нем есть вещество манногептулоза, снижающее уровень глюкозы в крови и способствует ее лучшему усвоению клетками мозга. В косточке авокадо содержатся токсичные вещества, которые могут вызвать сильные аллергические реакции. Так что не грызите ее! В день рекомендую хотя бы половинку авокадо. Кстати, это не овощ, а фрукт.
Куриные яйца. Они богаты кальцием и лецитином, предотвращающие быстрое старение кожи.
КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА – несправедливо считали виновниками повышенного холестерина в крови. Доказано, что наличие полезных веществ в составе яйца нейтрализует возможный вред, который они способны нанести нашим сосудам. Если же вы опасаетесь за свое здоровье, употребляйте только белок, избегая желтка. А в целом рекомендую как минимум 4 яйца в неделю в любом виде – омлете, вареном, жареном.
Чеснок. Содержит вещество аллицин, который снижает давление при гипертонии. А еще всем известны антибактериальные свойства чеснока.
КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА – Я бы поставила чеснок не на девятое место, а значительно выше. Он очень полезен гипертоникам, снижает уровень плохого холестерина в крови, эффективно борется с вирусами и содержит множество полезных веществ. Возможны редкие реакции со стороны желудочно-кишечного тракта. Самый полезный чеснок в свежем виде, лучше добавлять хотя бы один зубчик в салаты хоть каждый день.
Оливковое масло. Еще в Древней Греции ее называли «жидким золотом». В этом масле больше всего олеиновой кислоты, которая защищает клетки организма от внешних повреждений и окислительных процессов.
КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА – Масло оливы обладает способностью снижать уровень холестерина в крови. Оливковое масло первого холодного отжима считается самым полезным из всех масел. Но помните: в столовой ложке оливкового масла при всей ее пользе содержится 170 калорий, легко поможет набрать лишние килограммы. Кроме того, полезно именно масло первого холодного отжима. А вот так называемое масло орухо, которое получают, нагревая выжимки, категорически нельзя использовать: в нем содержатся вредные канцерогенные вещества типа бензопирена. На «орухо» в Европе введен запрет.