Разве это возможно? Мужчина в одиночку избил в лифте трех: загадочное видео
2017-09-29 13:34
Разве это возможно? Мужчина в одиночку избил в лифте трех: загадочное видео
Очередная копьєломна дискуссия забурлила вокруг загадочного ролика, который возник в Сети.
Место действия — лифт жилого дома, в кадре — четверо мужчин: ковбой-одиночка и трое приятелей, передает Rus.Media. Звука на записи нет, но с характерной жестикуляции и мимики первого парня ясно: между сторонами царит непонимание. Почему-то эти трое явно не понравились одинокому пассажиру, и он подробно объясняет им, чем именно.
Когда подъемник доехал до конечного пункта и остановился, одиночка покинул кабину, однако внезапно развернулся — и, говоря шершавым языком полицейских протоколов, стремительно нанес трем мужчинам серию ударов, а одного так и вовсе выволок из лифта и допинал на этаже.
Загадочным мы назвали ролик потому, что не известно кто эти люди, ни в каком населенном пункте все происходит, ни из-за чего разгорелся сыр-бор.