Разработаны правила сохранения здоровья на работе – узнайте, правильно ли вы выбираете туалет
Новое исследование шотландских ученых, опубликованное в Journal of Sports Sciences, показывает: ныне пенсионеры гораздо активнее, чем офисные работники. А доктор Лоранс Плюмей посоветовал выработать привычки, которые помогут іникнути тяжелых последствий сидячего образа жизни.
— “Предположим, что работник тратит восемь часов в день в своем кресле. Прогулка в течение пяти минут каждого часа за рабочий день обеспечит ему 40-минутное нагрузки”, – говорит Лоуренс Плюмей, диетолог. Следовательно, регулярно выходите на прогулку!
— “Выбирайте на работе туалете, которые расположены на высоком этаже, а не те, что рядом с вашим кабинетом”, — советует доктор.
— В метро, автобусе, трамвае лучше стоять. Также измените свой ежедневный маршрут: выходите на станцию или остановку раньше, чем обычно, оставляйте свой автомобиль подальше, чтобы пройтись в офис пешком.
— Берите с собой две пары обуви, чтобы при необходимости можно было перевзутись в удобные туфли на низком ходу для прогулки. Женщинам доктор советует избегать любых аксессуаров или одежды, что мешают ходить, речь о слишком высокие каблуки, узкие брюки, пишет poradnykzhinky.com.