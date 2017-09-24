Разработан пластырь для контроля уровня сахара в крови
Бумажный одноразовый пластырь — уникальное изобретение, которое позволяет замерять уровень сахара во время тренировок. Система работает без батареек, удобная в использовании и не требует болезненных проколов — она замеряет сахар, используя пот человека.
Ученые из Университета Бінгемтона приняли энзимный глюкоз-кислородный топливный элемент и поместили его в бумажный пластырь. Элемент непосредственно контактирует с кожей, что позволяет поту попадать в полость. В этой полости химическая энергия превращается в электрическую, избавляя от необходимости использования внешней батареи.
Такой пластырь предотвращает гипогликемии (аномальному падению уровня сахара), которая может наступить во время тренировки. В отличие от забора крови, что сопровождается повышенным риском заражения и раздражения кожи, анализ пота абсолютно безопасное. К тому же, поскольку анализ проводится во время или сразу после тренировки, материала (пота) всегда достаточно, пишет nastroenie.com.ua.