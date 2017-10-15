Разъяснения Кабмина относительно начисления зимних субсидий
2017-10-15 10:59
Разъяснения Кабмина относительно начисления зимних субсидий
Размер пособия на отопительный сезон автоматически рассчитают в октябре.
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Никаких документов или справок субсидиантам повторно не нужно подавать или доносить, передает Rus.Media.
Заявление и декларацию о доходах заново необходимо было подать только семьям, которые арендуют жилье; у которых есть изменения в составе семьи: кто прописался или выписался за последний год; хотят получить субсидию на твердое топливо.
Размер «зимней» субсидии будет отражено в платежках за отопление, которые поступят потребителям услуги в ноябре 2017 года.
ДАТА НАЗНАЧЕНИЯ СУБСИДИИ АДАПТИРОВАНА К СОЦИАЛЬНОГО СТАТУСА ГРАЖДАН
На новый отопительный сезон 2017/18рр. – с 1 октября 2017г. – при расчете размера субсидии будут учитываться доходы граждан за I и II квартал 2017 года, а на неотапливаемый период – с 1 мая 2018 года – за III и IV квартал 2017 года.
Это объективно. Так, гражданин, например, весь прошлый год работал и получал высокую заработную плату. В этом году по тем или иным причинам уволился с работы и нуждается в помощи в оплате коммуналки по объективным причинам. Социально несправедливо брать во внимание его прошлогодние доходы, когда он мог самостоятельно оплачивать счета за тепло, электроэнергию и воду. Поэтому правительство пошло навстречу таким людям, адаптируя их социальное положение до даты назначения субсидии.
Кроме того, в мае-июне этого года возникли задержки с переназначением субсидий на летний период, потому что фискальная служба не смогла вовремя предоставить информацию о доходах граждан за I квартал этого года. Особенно заметно это было в крупных городах. Правительство учло и этот аргумент.
ПЕНСИОНЕРАМ СУБСИДИЯ СЧИТАЕТСЯ ИСХОДЯ ТОЛЬКО ИЗ РАЗМЕРА ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ПЕНСИИ, А НЕ НА ОБЩИХ УСЛОВИЯХ
Граждане, которые стали пенсионерами, например, в мае этого года, или пенсионеры, которые прекратили работать, скажем, в июне этого года, и не имеют других доходов, кроме пенсии, могут оформить субсидию, исходя только из одного дохода – пенсии.
Это касается только тех украинцев, которые до недавнего времени работали и получали заработную плату, или, скажем, зарплату и пенсию, а с недавнего времени – в прошлом или в этом году (I и II кварталы) по тем или иным причинам оставили работу и получают единственный вид дохода – пенсию.
Чтобы воспользоваться таким правом, гражданам необходимо обратиться в управление социальной защиты населения только с декларацией о доходах, в которой указать вид дохода – пенсия, например, с 1 июня 2017 года. Тогда с 1 октября 2017 года таким украинцам не будет учитываться доход за I и II квартал 2017 года, а будет учитываться только размер ежемесячной пенсии.
Если же человек стал пенсионером, скажем, с сентября, он имеет возможность в декабре обратиться в управление соцзащиты с декларацией о доходах и субсидию пересчитают.
СУБСИДИЯ НА ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ С 15 ОКТЯБРЯ ДО 15 АПРЕЛЯ, А ДЛЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО СРОК БУДЕТ ОПРЕДЕЛЯТЬСЯ МЭРОМ ГОРОДА
На практике бывали случаи, когда в одном населенном пункте две семьи проживают в одном многоэтажном доме, но из-за того, что используют различные виды отопления, по-разному получали субсидию в октябре и апреле.
Для семьи, которая использует централизованное отопление, субсидия в октябре и апреле начислялась в соответствии с решениями органа местного самоуправления в зависимости от погодных условий подачи теплоносителя. Поэтому для таких семей отопительный период начинался, скажем, 18 октября и заканчивался 10 апреля. Соответственно и производилось начисление субсидии.
Для семьи, которая имеет индивидуальное газовое отопление, отопительный период начался с 1 октября и заканчивался 30 апреля. Однако, учитывая погодные условия, редко кто из украинцев самостоятельно включал отопление уже 1 октября, когда на улице благоприятный температурный режим.
Это вопрос не было урегулировано на местном уровне, что из года в год приводило к увеличению сумм неиспользованных субсидий. Именно поэтому правительство в мае этого года урегулировала этот вопрос в пользу субсидиантов.
Если раньше субсидия на отопительный сезон назначалась с 1 октября до 30 апреля, и обязательно перечислялась в соответствии с решением органов местного самоуправления или органов исполнительной власти о дате начала и окончания отопительного сезона, то в 2017-2018гг. для пользователей централизованного отопления остается привязка к соответствующих решений органов местного самоуправления или органов исполнительной власти, а для тех, у кого индивидуальное отопление, субсидия будет начисляться с 15 октября до 15 апреля.
Это решение правительства является социально и экономически обоснованным: разумное потребление энергоресурсов, особенно, когда погода этому способствует, приближает страну к ее стратегической цели – к 2020 году стать энергонезависимой.
КАК ПОЛУЧИТЬ СУБСИДИЮ ПРИ НАЛИЧИИ ЗАДОЛЖЕННОСТИ?
Государство, предоставляя субсидию, дает возможность семье в течение года решить вопрос с накопленной в прошлом задолженностью за коммунальные услуги. Если этого не сделано, государство опять же идет навстречу гражданам и дает возможность оформить договор реструктуризации долга с поставщиком услуги для продолжения субсидии на следующий год (2017-2018гг.).
Нередки случаи, когда граждане оспаривают в судебном порядке выставленную поставщиком услуги сумму задолженности и поэтому отказываются платить соответствующие средства или же заключать договор реструктуризации. Правительство пошло навстречу таким семьям: долг за коммунальные услуги, который обжалуется в суде, не влияет на субсидию.
В ситуации, когда граждане не согласны с задолженностью, они могут ее обжаловать. На основании решения суда об аннулировании долга или до вынесения решения суда относительно спорной задолженности, решением комиссии по вопросам назначения жилищных субсидий, которые работают при органах исполнительной власти на местах, действие жилищной субсидии возобновляется с момента приостановления, то есть с мая 2017 года.
Текущая задолженность, то есть неуплаченные коммунальные услуги в марте, мае и июне, не влияет на процесс переназначения жилищных субсидий на новый период. Принимается во внимание задолженность, накопленная субсидиантом до февраля 2017 года.
СУБСИДИЯ БЕЗ ПРОПИСКИ ВОЗМОЖНА НА ОСНОВАНИИ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЖИЛЬЯ
Безвозмездная помощь правительства в уплате жилищно-коммунальных услуг – субсидия – оформляется исключительно на зарегистрированных в жилом помещении людей. Однако правительство пошло навстречу тем людям, которые не имеют официальной регистрации, но оплачивают коммунальные услуги.
Если человек не смог оформить субсидию из-за отсутствия прописки в квартире, но там проживает и оплачивает счета за тепло, газ, свет и воду, государство обеспечило ему возможность воспользоваться безвозвратной помощи на основании договора аренды жилья. Решением правительства не определено жестких требований к такому документу: договор не нужно заверять нотариально, достаточно всего двух подписей владельца жилья и арендатора.
Такой документ является официальным подтверждением права человека на субсидию и должен учитываться местными органами социальной защиты населения в пользу семьи.
ОПЛАТА ДОРОГОСТОЯЩЕГО ЛЕЧЕНИЯ ЛЮБОГО ИЗ ЧЛЕНОВ СЕМЬИ, ДЛИТЕЛЬНОЕ НАКОПЛЕНИЕ СРЕДСТВ НА ПОКУПКУ КВАРТИРЫ ИЛИ ОПЛАТА ОБУЧЕНИЯ РЕБЕНКА НЕ ВЛИЯЕТ НА СУБСИДИЮ
Основной критерий, по которому жилищная субсидия не назначается, является одноразовая покупка, которая превышает 50 тысяч гривен. Однако и здесь есть исключения. В частности, оплата дорогостоящего лечения любого из членов семьи, длительное накопление средств на покупку квартиры или оплата обучения ребенка.
Если, например, семья 10 лет собирала средства, чтобы приобрести себе жилье. Покупка квартиры превысила 50 тысяч гривен, но у семьи нет другого жилья – такие люди имеют возможность подать документы для оформления жилищной субсидии на рассмотрение комиссии по вопросам социальной защиты населения, которые действуют при каждой райгосадминистрации или в органе местного самоуправления. Аналогичная ситуация и с оплатой обучения ребенка.
Если семья совершила покупку, которая превышает 50 тыс. грн в период получения субсидии, безвозвратную государственную помощь на оплату жилищно-коммунальных услуг ей НЕ прекратят оказывать. Факт такой покупки влияет на право на назначение субсидии на следующий срок.
На оформление субсидии НЕ влияет также стоимость имущества, полученного в наследство или в подарок. Этот доход не включается в совокупный доход семьи и не берется во внимание при расчете размера субсидии. Наличие в собственности двух жилых помещений, двух автомобилей также НЕ влияет на право получения субсидии. Учитывается официальный доход, который приносит это имущество.
Если семья приобрела квартиру в кредит, то при определении ее права на субсидию учитывается сумма первого взноса. Если эта сумма превышает 50 тыс. гривен, субсидия может быть назначена по решению комиссии на основании акта обследования материально-бытовых условий проживания.
БЕЗРАБОТНЫЕ И СТУДЕНТЫ ТАКЖЕ ИМЕЮТ ПРАВО НА СУБСИДИЮ
Гражданам, которые состоят на учете в центре занятости и получают помощь по безработице, студентам дневной формы обучения при оформлении субсидии учитывается фактический размер дохода. А гражданам, которые находятся на учете в центре занятости, но не получают пособия по безработице, – один прожиточный минимум. Для тех, кто не состоит на учете в центре занятости и декларирует свои доходы как нулевые, органы социальной защиты населения считают два прожиточных минимума.
Временно перемещенные лица имеют право на получение субсидии, поскольку не будет учитываться в доход денежная помощь, которая выплачивается государством.
Если у лица, достигшего 18-летнего возраста по состоянию на начало периода, за который учитываются доходы для назначения субсидии, среднемесячный совокупный доход меньше прожиточного минимума или отсутствуют доходы, но он учится на дневной форме обучения в общеобразовательном, профессионально-техническом, высшем учебном заведении, для расчета субсидии среднемесячный доход такого лица определяется на уровне одного прожиточного минимума.
Если у лица, достигшего 18-летнего возраста по состоянию на начало периода, за который учитываются доходы для назначения субсидии, среднемесячный совокупный доход меньше прожиточного минимума, но который в течение указанного периода получал хотя бы один из следующих видов дохода: пенсию, стипендию, пособие при рождении (усыновлении) ребенка, пособие по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, помощь инвалидам с детства и детям-инвалидам, пособие по уходу за лицом с инвалидностью I и II группы вследствие психического расстройства, помощи лицам, которые не имеют права на пенсию, и лицам с инвалидностью, пособие по безработице, или лицо не достигло 18-летнего возраста по состоянию на конец периода, за который учитываются доходы, то в расчет субсидии включаются фактические размеры полученных таким лицом доходов.
Если у лица, достигшего 18-летнего возраста по состоянию на начало периода, за который учитываются доходы для назначения субсидии отсутствуют доходы, для расчета субсидии среднемесячный доход такого лица определяется на уровне двух размеров прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц по состоянию на конец периода, за который учитываются доходы для назначения субсидии.
СУБСИДИЯ ОФОРМЛЯЕТСЯ НА ФАКТИЧЕСКИХ, А НЕ НА ВСЕХ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ЖИЛЬЦОВ ЖИЛЬЯ
Дети пошли учиться и фактически не проживают, или сын или дочь переехали в другой город, но еще до сих пор прописаны у вас? Государство идет навстречу таким семьям и предлагает доходы тех, кто прописан, но фактически не проживает в квартире, не учитывать при расчете размера субсидии.
В таком случае житель квартиры при оформлении субсидии в декларации о доходах в разделе «состав семьи» должен указать родственников, которые зарегистрированы, но не живут с ним. В частности, надо написать: «зарегистрированы, но не проживают». Вместе с декларацией надо подать заявление с просьбой рассмотреть на комиссии вопрос о начислении субсидий на фактическое количество людей, проживающих в квартире. А также предоставить документ, подтверждающий факт непроживания лица по данному адресу (справка с места работы в другом месте, справка об обучении в другом месте, о нахождении на лечении и тому подобное).
На основании данного заявления управление социальной защиты направляет в помещение этого заявителя государственного социального инспектора. Он, в свою очередь, приходит, проверяет, составляет акт. Далее в органе социальной защиты готовят представления на комиссию. И комиссия принимает решение: назначить субсидию, скажем, не на пять человек, а на трех. И это решение комиссии является обязательным к исполнению теми жилищно-коммунальными предприятиями, которые являются поставщиками услуг. То есть услуги начисляются не на пятерых прописанных, а на трех реальных жителей. И доходы для расчета субсидии также берутся из трех вместо пяти членов семьи.
О ЧЕМ НУЖНО ОБЯЗАТЕЛЬНО ИНФОРМИРОВАТЬ СОЦБЕЗ?
Если вы получаете субсидию, и у вас произошли определенные изменения, помните, вы должны проинформировать в течение месяца управление социальной защиты населения – устно или лично – следующее:
– в составе зарегистрированных в жилье: кто-то выписался или прописался;
– социальный статус членов семьи: кто-то уволился или устроился на работу, стал пенсионером;
– осуществление одноразовой покупки, которая превышает 50 тысяч гривен;
– набор коммунальных услуг: отказались от централизованного отопления и перешли на индивидуальное или наоборот.