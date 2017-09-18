Разгромная победа «Легенды»
Накануне состоялись матчи пятого тура чемпионата Украины по футболу среди женских команд в Высшей лиге. Черниговская «Легенда – ШВСМ» на домашней арене стадиона «Текстильщик» принимала аутсайдера нынешнего первенства «столичный» «Атекс – СДЮШОР 16». И уже на 1-й минуте матча счет на табло был открыт – голом отличилась голеодор «Легенды» Мария Михайлюк.
Следует отметить, что именно она и стала одной из героинь в этом матче, забив в ворота киевлянок десять мячей. Разница в классе команд была просто потрясающей, что в итоге отразилось на итоговом счете матча. Кроме Марии Михайлюк, голами отличились также Елена Лымарь, Кристина Перевозчик, Ирина Коча и Анжела Семиженко. Финальный свисток арбитра зафиксировал победу черниговских футболисток над своими менее опытными соперницами со счетом 17:0.
Еще один представитель футбольной Черниговщины, женская команда «Единство» из Плисок, свой поединок проводила на выезде в Днепре, где сыграла против местной «Лада – Днепр – 1». Матч оказался достаточно напряженным для обеих команд. На 27-й минуте игры счет в матче точным ударом с одиннадцатиметровой отметки открыл защитница днепровской команды Валентина Тараканова. Однако уже через 7 минут нападающая плисківчанок Кристина Бакуринська восстановила паритет в матче. Напряжение в матче не спадало и во втором тайме, однако счет на табло так и остался 1:1.
По итогам сыгранных матчей в чемпионате черниговская «Легенда – ШВСМ» набирает 12 очков после пяти матчей и поднимается на третью строчку в турнирной таблице. А в активе «Единства» сейчас 4 зачетные баллы после четырех проведенных матчей и седьмая позиция.
Свои следующие поединки черниговские команды проведут уже в конце этой недели: 22 октября «Единство» из Плисок на собственном поле будет принимать своих «соседей» по турнирной таблице «Семья – Лицей» из Костополя, а 24 октября черниговская «Легенда – ШВСМ» на выезде проэкзаменует футбольный клуб «Ладомир» из Владимира-Волынского.
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