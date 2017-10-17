Разбитые машины, необычный автомобиль и предстоящий бой Митрофанова: главные новости понедельника
Сегодня понедельник — традиционное начало рабочей недели — оказался выходным днем и в то же время «щедрым» на криминальные новости.
Так, неприятный сюрприз ожидал владельцев автомобилей в районе Рокоссовского — автомобили разбили и обокрали. На улице Хлебопекарной произошла резня, в результате которой мужчина оказался в больнице. А также на вул. И. Мазепы возле собственного дома ограбили черниговчанку.
Горожан, которые сегодня посетили один из ТРЦ города, поразил необычный автомобиль.
А в Черниговском районе произошло смертельное ДТП, которая унесла жизнь 19-летнего юноши.
И радостные новости из мира бокса — черниговец Дмитрий Митрофанов будет боксировать с американцем.
Фото Макса Сломінського
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