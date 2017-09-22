Разбитая остановка, короли Шерстянки и осеннее равноденствие: пятничный итог новостей
День осеннего равноденствия – 2017 приходится на сегодня, 22 сентября. В это время продолжительность дня и ночи одинакова. Осеннее равноденствие означает уход лета, а зима начинает набирать силу.
Но в одном из микрорайонов Чернигова не радуются солнечному дню, потому что там стая животных держит в боязни немало людей. Смотрите подробнее в сюжете.
Кроме того, этой ночью в городе орудовали вандалы. Так, неизвестные разбили новые троллейбусы. Также пострадала и остановка.
Неспокойной выдалась ночь и в Корюковке, там дебоширил россиянин.
Нежинцы же ожидают на бой своего земляка.
Для безопасности детей на пешеходном переходе, возле школы № 3 появилась дорожная разметка в виде предупреждающего знака.
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