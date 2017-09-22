Разбитая остановка, короли Шерстянки и осеннее равноденствие: пятничный итог новостей

magictr | 22.09.2017 | Новости | Комментариев нет

День осеннего равноденствия – 2017 приходится на сегодня, 22 сентября. В это время продолжительность дня и ночи одинакова. Осеннее равноденствие означает уход лета, а зима начинает набирать силу.

Но в одном из микрорайонов Чернигова не радуются солнечному дню, потому что там стая животных держит в боязни немало людей. Смотрите подробнее в сюжете.

Кроме того, этой ночью в городе орудовали вандалы. Так, неизвестные разбили новые троллейбусы. Также пострадала и остановка.

Неспокойной выдалась ночь и в Корюковке, там дебоширил россиянин.

Нежинцы же ожидают на бой своего земляка.

Для безопасности детей на пешеходном переходе, возле школы № 3 появилась дорожная разметка в виде предупреждающего знака.

Читайте новости ЧЕline в социальных сетях Instagram и Facebook.

 

Похожие записи

Об авторе

magictr