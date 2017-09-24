Раз в год стоит делать анализ, что информирует о склонности к развитию инфаркта и инсульта
2017-09-24 15:18
Раз в год стоит делать анализ, что информирует о склонности к развитию инфаркта и инсульта
Медики подчеркивают важность регулярного проведения исследований на выявление гиперхолестеринемии
Медики подчеркивают важность регулярного проведения исследований на выявление гиперхолестеринемии — нарушение жирового обмена, что является предпосылкой развития многих тяжелых болезней. То что это за состояние и каковы его симптомы?
— Гиперхолестеринемия основном не проявляется симптоматически, поэтому анализы на обнаружение такого станупотрібно проводить регулярно, раз в год. Это как техосмотр для машины, во время которого выявляют скрытые нарушения в ее работе, – объясняет газете Экспресс главный эндокринолог Киева Владимир Панькив, заведующий отделом профилактики эндокринных заболеваний Украинского научно-практического центра эндокринной хирургии, трансплантации эндокринных органов и тканей.
Гиперхолестеринемия свидетельствует о нарушении жирового обмена, что в будущем приводит к развитию тяжелых болезней, в частности, речь идет о сердечные недуги, ожирение, диабет, атеросклероз, подагру, снижение функции щитовидной железы.
— А какие анализы нужны?
— Надо проводить комплексное обследование жирового обмена — делать липидограмму. В состав этого анализа входит определение уровня холестерина — липопротеидов низкой плотности (норма-до 2,5 мілімоля на литр) и высокой плотности (более 1,7 мілімоля на литр). Также определяют уровень триглицеридов (норма для женщин — 0,45 — 1,98; для мужчин — 0,57 — 3,60 мілімоля на литр) и индекс атерогенности (более 3,0). Уровень холестерина не должен превышать 5,2, но опасность представляет и слишком низкий показатель (до 4), ведь речь идет об источнике энергии, необходимой для обеспечения высшей нервной деятельности, и сырье для образования половых гормонов.
Особенно важен показатель липопротеидов низкой плотности. Если он превышает норму, это свидетельствует, что на стенках сосудов откладывается холестерин, это грозит сужением их просвета и образованием бляшек, что создает предпосылки для повышения давления, развития таких тяжелых сердечно-сосудистых болезней, как инфаркт и инсульт.
Раньше считали, что такие обследования следует регулярно проводить лицам после 45 лет. Однако, учитывая современную тенденцию к малоподвижного образа жизни и неправильного режима и рациона питания, я советую их после 35. Ранее будете знать о патологические процессы, то больше шансов на избежание последствий гиперхолестеринемии.