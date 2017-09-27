Растаможить авто по-новому: Что нужно знать украинцам о покупке авто за рубежом
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2017-01-18 19:46
Растаможить авто по-новому: Что нужно знать украинцам о покупке авто за рубежом
Решил я себе новую машину купить. Не то чтобы очень старая надоела, но хотелось опробовать новые условия покупки, которые нам так любезно «выбили» народные избранники. Да и зарплату минимальную скоро правительство обещало увеличить, поэтому деньги должны быть.
Бросился сначала расспрашивать знакомых, может, кто слышал, как работает новая схема. Нашелся один, мы встретились на кофе и разговорились.
Сначала, говорит, ищешь машину. Через знакомых или соответствующий сайт, их не хватает. У владельца непосредственно найти трудно, особенно если говорить о немцах. В основном ищут на площадках, где авто выставили на продажу посредники-перекупщики. Неплохо было бы искать сразу на нескольких ресурсах в пределах одного города, чтобы иметь возможность за короткое время осмотреть несколько вариантов. Потому что каждый дополнительный день – это, соответственно, дополнительные расходы и плюс к общей стоимости машины. Так бронируешь выбранный вариант и едешь на смотрины.
Можно, конечно, искать самостоятельно, но тогда потребуется знание местного языка. Ну и опять же, деньги на отель, питание, интернет, телефон, а еще чем-то добираться до места назначения.
Знакомый искал машину онлайн. Уже определившись, что конкретно интересует, прежде чем осматривать машину-покупать, изволь, говорит, связаться с брокерами здесь, в Украине. Таких компаний на таможне есть несколько. Их функция в том, что они вносят твои данные официально в кассу на таможне, чтобы получить код для растаможки – иначе туда не заедешь. Деньги можно занести самому, а можно попросить того, кому доверяешь. Вот, например, нашел машину, звонишь брокеру и говоришь, какая марка, год, страна происхождения и все остальное. Он должен проконсультировать, какие документы подготовить, чтобы потом на таможне проблем не было.
Приезжаешь на место. Перекупщики знают, как оформлять документы, что наиболее важно. Бриф, как наш техпаспорт, договор купли-продажи, в котором должна обязательно быть указана страна происхождения машины. Если этих данных нет, то отдельно понадобится сертификат. Это проблемно. Лучше сразу вписать страну, скажем, Германию, Бельгию. Компания-продавец гарантирует, что авто действительно оттуда. Надо обязательно смотреть сервисную книжку, чтобы видеть, что в машине меняли, что вообще с ней делали или не делали в гаражах.
Вот в этот момент и нужен брокер. Он консультирует, на что обратить внимание во время оформления документов. Например, пробег должен быть реальный, говорит товарищ. Брокер подскажет, какой лучше, потому что можно же написать и 500 тысяч км, но никто этому не поверит.
Чем меньше «наворотов» в машине, тем меньше придется платить при растаможке – бортовой компьютер добавляет 70 евро, титаны – 100 евро, круиз-контроль – 50 евро и т. д. Все эти нюансы, собственно, брокер и помогает учесть и сделать калькуляцию.
Например, машина 2012 года обойдется при растаможке примерно 100 тысяч гривен. В основном так и есть, меньше не бывает. Тогда здесь надо иметь человека, который заплатит брокеру: он официально их проплачивает через кассу, данные по машине вносят в базу и дают код, по которому заезжать на таможню. Ты можешь ввезти авто только тогда, когда таможенники увидят в системе код и оплату. Ввозить должен лично пересечь на той машине украинскую границу. Это для того, чтобы перекупщики не имели на чем делать бизнес. Ты же не можешь перепродавать это авто на протяжении года. Однако умельцы уже придумали схему: перекупщик пригоняет машину на границу, ты пересекаешь его пешком, садишься в свою машину и уже сам ею въезжаешь. Есть еще разные варианты, говорит знакомый, но я не вдавался в детали. Услуги перекупщика – 300-500 евро.
Интересно, что переоформления машины на нового покупателя в Германии занимает час. Едешь, говорит коллега, с владельцем в их официальное учреждение, что занимается переоформлением, и на этот процесс уходит максимум час-полтора. Дают тебе временные номера, желтые – на 10 дней, красные – на дольше. Цена тоже от этого зависит.
Купил, рассчитался на месте. Еще надо учесть НДС – 19% от стоимости. Потом, когда машина пересекает границу, эти деньги возвращают. Или на карточку, или как-то иначе, как договоришься, вариантов много.
Счастливый водитель, но еще недовласник нового авто, приезжает на границу. Здесь, говорит коллега, надо рассчитывать время. Можно потратить до 12 часов, ведь там никто не спешит: обед-ужин-пересменка. Ничего не изменилось.
На таможне начинается важный процесс оформления транспорта. Существует понятие «повреждение машины». Это важный финансовый фактор. Тут уж как повезет. Максимальное повреждение, кажется, составляет 33 или 35%. Это может быть «подтекание масла», «ржавчина рамы мотора», «повреждения лакокрасочного покрытия», «салон поврежден», стекло, есть еще что – то- хорошо. Чем больше таких «повреждений», тем меньше платить. Ибо то, что заплатил через брокера, то еще не окончательная сумма.
И здесь надо внимательно читать, что напишут на таможне при въезде. Особенно год выпуска, очень важный нюанс. Например, в Германии год выпуска – это одно, а год ввода в эксплуатацию – другое. У нас же смотрят на год выпуска. Вот, например, машина изготовлена в 2012 году, а в эксплуатацию ее ввели 2013-го. И в документах от собственника может быть указан именно год ввода машины в эксплуатацию. А у нас его могут записать как год выпуска. Это означает, что машина новее на год и стоимость растаможки уже другая – сразу плюс-минус 10 тысяч. Есть колпаки на колесах-дисках, замаскированные под «титаны». Они пластиковые, но похожи. И там могут вписать тебе их, например, как пластмассу. Это еще несколько десятков, до сотни евро. Поэтому надо внимательно читать, что пишут в акте осмотра таможенника и сверять с реальным положением вещей. Этот акт осмотра на самой таможне, на границе, самый важный. Уже после того, как ты его подписал, ничего не изменишь. Здесь, в Ивано-Франковске. Все надо вписывать сразу, на месте. Но все зависит от способности привести достаточно аргументов в свою пользу.
Еще есть нюанс с оценкой машины. В договоре купли-продажи может быть указано 6, 7 или хоть 1 тысяча. Но на таможне, например, независимо от того, что в договоре, по своему каталогу смотрят и сами оценивают, такая вот особенность. Хоть бы тебе машину подарили или символически отдали за смешные деньги – все равно посчитают по-своему. И оценивают в большую сторону от реальной стоимости. Согласно этому платишь пошлину, пенсионный сбор, а он составляет 4%. Но и это еще не все.
Приезжаешь на временных номерах на таможню Ивано-Франковска, оставляешь машину. Опять-таки, как договоришься – можешь на три дня, а можно и на дольше, зависит от того, сколько машин в очереди. Там все проверяют, досчитываются. Ты приходишь, доплачивает и забираешь авто. Далее, закон предусматривает, что в 10-дневный срок нужно обратиться в МРЭО и поставить машину на временный учет. Но там говорят, нельзя, потому что нет сертификата происхождения. Его делают во Львове, официальная цена – 1000 гривен. Они ничего не проверяют, а просто переписывают маркировка стекол, фар, код кузова и все. И за это 1000 грн! Есть очередь, два месяца можно ждать. Записываешься официально, едешь до Львова. День надо потратить, продвигается по 40 машин. Если хочешь быстрее – надо договариваться.
Получается парадокс: ты не можешь на машине ездить два месяца, временные номера просроченные, легализовать авто также не можешь – поставить на номера, ведь не имеешь сертификата. В полиции говорят, нельзя. А как поймают – штраф. Заберут на штрафплощадку? Может и так, точно никто не знает. Машина – в воздухе. И никаких объяснений. Вот чудеса: переписать машину в Германии – час времени, а чтобы стать ее полноценным владельцем в Украине, нужно несколько месяцев.
Есть еще один нюанс на нашей таможне. Чего они там столько работников держат – неизвестно, но там проблемы относительно валютного курса. Пока машину держали, говорит знакомый, конечная цена выросла на несколько тысяч гривен за скачков курса валют.
Однако в целом покупка получается выгодной, только затяжной. Вот машину я купил за 9 тысяч долларов, на растаможку потратил 100 тысяч гривен, в пенсионный – 400 долларов, номера, сертификат – 500 долларов грубо, услуги брокера – где-то 1,5 тысячи гривен, плюс дорога 500, в итоге набежало 14 тысяч долларов. Здесь за такую же хотят 16-17 тысяч. Даже 2-3 тысячи экономии – это существенно. Когда за растаможку такой машины надо было дать 200 тысяч. А в салоне новая, соответственно, еще дороже.
Послушал я товарища, поблагодарил. Думаю, для начала свою машину помою, когда погода улучшится и снега растают и болото с дороги сойдет. А там видно будет. Однако, может, мой с ним разговор кому-то пригодится.