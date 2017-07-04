Расширенные поры на лице теперь не проблема
Рецепт № 1
Составляющие:
2 ст. л. миндального масла;
половина большого огурца, очищенного от кожуры;
1 ст. л. меда;
1 маленькая упаковка йогурта без вкусовых добавок;
половина небольшого банана;
3 ст. л. морской соли.
Миндальное масло убирает омертвевшие клетки кожи. Миссия огурца – справиться с покраснением и раздражением и придать лицу свежий вид. Работа меда заключается в уменьшении воспаления и восстановления цвета. Его дополнительный бонус: он отлично справляется с бактериями и помогает избавиться от акне. Молочная кислота, содержащаяся в йогурте, увлажняет и помогает быстрее избавиться от отработавших свое клеток. Бананы питают вашу кожу и делают ее мягкой. Морская соль играет роль скраба и устраивает вашему лицу идеальный детокс, так как поглощает токсины и химические вещества, неестественные для вашего лица.
Приготовления. Поместите все ингредиенты в блендер и перемалывают до образования однородной массы. Готовую маску храните в холодильнике в закрытом контейнере 7-10 дней.
Рецепт № 2
Составляющие:
1 ст. л. меда,
1 ст. л. оливкового масла;
1 небольшая ложка запаренной на воде овсянки быстрого приготовления.
Масло играет роль увлажнителя, мед уменьшает воспаление и борется с бактериями, а овсянка играет роль мягкого скраба.
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Приготовления. При запаривании овсянки используйте меньше воды, чем обычно, потому что каша должна получиться густой. В приготовленную овсянку добавляете мед и оливковое масло, наносите теплую смесь на лицо и массируете круговыми движениями, избегая области вокруг глаз. Маску можно делать два раза в неделю.
Рецепт № 3
Составляющие:
1 ст. л. йогурта без добавок;
2 ч. л. оливкового масла;
½ Ч. л. лимонного масла.
Приготовления. Смешайте все ингредиенты вместе, нанесите на кожу и выполните легкий массаж пальцами. Затем смойте маску при помощи мочалки, смоченной в теплой воде. Такую очищающую маску можно делать ежедневно. Не рекомендуется тем, у кого аллергия на цитрусовые.
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