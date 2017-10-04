Раскрыто ключевой фактор счастливой супружеской жизни
2017-10-04 12:03
Раскрыто ключевой фактор счастливой супружеской жизни
Секрет счастливой семьи достаточно прост!
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Ученые из университета Мичигана провели эксперимент с участием более 3 тыс. семей и следили за ними с 1990 года. Результаты поразили: ключевым фактором долгой счастливой семейной жизни была взаимная забота, передает Rus.Media.
Оказалось, что женщины и мужчины, которые постоянно допомагаються друг другу, заботятся о любимых и поддерживают, живут дольше. А все потому, что проявления заботы усиливают выработку эндорфинов в организме. Тогда и раны заживают быстрее, и иммунитет становится крепче. И куда же без хорошего настроения?
Поэтому, не забывайте пользоваться этим “тайным оружием” в отношениях 🙂