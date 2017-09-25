Расчет “зимних” субсидий: в Кабмине сообщили о новых правилах начисления
2017-09-25 13:15
Расчет “зимних” субсидий: в Кабмине сообщили о новых правилах начисления
Через неделю в Украине начнется процесс расчета размера зимних субсидий на оплату услуг ЖКХ.
Расчет размера “зимней” субсидии в Украине начнется через неделю, передает Rus.Media. Об этом сообщается на официальной странице украинского правительства в Facebook.
“За неделю в Украине начнется процесс расчета размера зимней субсидии”, – говорится в сообщении.
В правительстве напомнили, что субсидии назначаются на год – с мая по май следующего года. Ее размер рассчитывается отдельно на летний период, отдельно – на зимний, исключительно на основе доходов “прописанных” из количества фактически проживающих в квартире человек.
“Если помощь в мае предназначена, в октябре ее размер автоматически рассчитают на новый отопительный сезон. Никаких документов субсидіантам повторно подавать не нужно”, – отметили в правительстве.