Ранние признаки онкологических заболеваний
группа научных сотрудников из США продолжает искать признаки, по которым у пациентов можно выявить рак на ранних стадиях
Так, недавно специалисты предложили способ, с помощью которого каждый человек может диагностировать у себя онкологические заболевания самостоятельно.
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По словам специалистов, в числе основных симптомов онкологии находится повышение температуры тела в пределах 37,0 – 37,5 градусов. То есть, всем тем, кто постоянно ходит с такой температурой и не чувствует других признаков простуды, следует немедленно обратиться к врачу.
Еще одним признаком онкологического заболевания является неожиданная потеря веса. Также ученые рекомендуют следить за ежедневным запасом сил, так как одним из признаков ракового заболевания считается излишняя усталость и сонливость.
Кроме того, признаком начальной стадии онкологии является боль в горле, хрипота и незаживающие ранки на губах.
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