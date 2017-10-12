Ранняя седина – не признак старения! – специалисты
2017-10-12 17:42
Ранняя седина – не признак старения! – специалисты
Стало известно по какой причине у одних людей седые волосы появляются в раннем возрасте, а в другие только в 50 находят первый волосок.
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Наконец стало известно по какой причине у одних людей седые волосы появляются в раннем возрасте, а в другие только в 50 находят первый волосок.
Группа ученых во главе с врачом-трихологом Джо Чінкотта организовали исследование, на которое вызвалось более, чем тысячи добровольцев. В процессе эксперимента ученые следили за рационом питания испытуемых, их образом жизни, количеством стресса, а также сравнивала все эти факторы с их влиянием на цвет кожи, состояние волос, пол и возраст.
Результаты действительно впечатляют. Как выяснилось, стресс не играет роли в формировании седины. Среди тех, кто принял участие в исследовании были люди, которые пережили очень серьезные жизненные драмы, такие как смерть близкого человека или потеря собственного бизнеса. И ни у одного из этих людей не было обнаружено увеличения количества седых волос, которые появились непосредственно после случившейся ситуации.
Еще один интересный факт, что выработка меланина, отвечающий за наличие пигмента в волосах с возрастом действительно снижается. Однако это сугубо индивидуально и на этот факт действительно не влияет ни рацион питания, ни режим двигательной активности, ни образ жизни в целом. Абсолютно здоровые люди часто седеют в 20 лет, а те, кто имеет большие проблемы со здоровьем, могут обнаружить у себя седые волосы только до 50 лет.
Седина также никак не связала с другими процессами в организме, которые принято считать возрастными. Даже появление морщин на коже, неудовлетворительное состояние органов, замедленный метаболизм никак не связаны с отсутствием или наличием седых волос.
И еще одно: никакой прием даже супердорогостоящіх и распиаренных витаминов, к сожалению, не способен замедлить появление седины. На сегодняшний день не существует ни одного доказанного эффективного комплекса, который бы влиял на выработку меланина.
И как бы ты не пыталась выщипывать или красить седые волосы – от этого ничего не изменится. Седые волоски будут появляться так, как работает твой организм.
Однако без объяснений ученые нас все же не оставили. Выяснилось, что всему виной генетический фактор. Чем раньше начали седеть твои родители, тем раньше, скорее всего, раньше начнут появляться седые волосы и у тебя и наоборот.
Так что не переживай и сдай на природу!