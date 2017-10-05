Ранняя пенсия. Для каких профессий это останется мечтой
05.10.2017 | Политика | Комментариев нет|
2017-10-04 19:30
Ранняя пенсия. Для каких профессий это останется мечтой
Верховная Рада решила отменить льготный трудовой стаж для ряда украинцев.
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Верховная Рада решила отменить льготный трудовой стаж для ряда украинцев, передает Rus.Media.
Такие нововведения содержит скандальная Пенсионная реформа, которая вчера прошла второе чтение.
Так, досрочный выход на пенсию невозможен для: чернобыльцев, педагогов, медиков, металлургов, шахтеров, химиков, социальных работников и летчиков. Интересно, что под исключение попали военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов.
При этом ранее учителям «льготный стаж» оставили законом «Об образовании».