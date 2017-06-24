Ранения восьмерых полицейских, фильм о Нежин и немодные Жэки — главное за 24 июня
В зоне АТО ранены восемь черниговских полицейских. А в Чернигове возле супермаркета мужчина хвастался гранатой.
Прокуратура обратилась в суд относительно незавершенного строительства на Валу. Одновременно с киевлян через суд требуют возмещения убытков за стихийную свалку в Сосницком районе.
Сегодня в Нежине начались съемки фильма об истории города, а также вскоре герб Нежина появится на почтовых марках.
Черниговский «Одесский дворик», покорив зрителей, переезжает в Гомель.
Черниговский археолог рассказал о «яму» в сквере Богдана Хмельницкого.
60-дневный велотур «Путешествуй Украиной!» стартовал.
А также Жэки не в тренде: за последний год в Чернигове образовались 70 ОСМД (подробности в видео).
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