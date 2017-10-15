Ракицкий: Пусть Покров Пресвятой Богородицы защитит Донбасский край
2017-10-14 22:26
Ракицкий: Пусть Покров Пресвятой Богородицы защитит Донбасский край
Ярослав Ракицкий попросил защиты для донбасского края.
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Защитник Шахтера Ярослав Ракицкий поздравил украинцев с днем защитника Украины, который отмечается в день православного праздника Покрова Пресвятой Богородицы, передает Rus.Media.
Ракицкий разместил в Instagram фотографию своей семьи и пожелал мира и защиты для Донбасса.
“Пресвятая Богородица сняла с Себя блистающее великое и страшное покрывало, которое носила на Пречистой главе Своей и, держа его с великой торжественностью, распростерла над всем стоящим народом…
Пусть Покров Пресвятой Богородицы защитит Донбасский край и наступит Мир на Земле нашей!”, – написал Ракицкий.