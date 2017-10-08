Ракицкий, Коваленко и Зинченко вернулись в сборную Украины
2017-10-08 21:10
Ракицкий, Коваленко и Зинченко вернулись в сборную Украины
Дисквалифицированные на матч с Хорватией Иван Ордец и Артем Кравец уехали в свои клубы.
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Игроки сборной Украины – защитник Ярослав Ракицкий, а также хавбеки Виктор Коваленко и Александр Зинченко прибыли в расположение национальной команды, передает Rus.Media. Об этом рассказал главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко.
«Дисквалифицированы на матчи с Хорватией Артем Кравец и Иван Ордец уже покинули расположение команды и уехали работать в свои клубы. Зато приехал Ярослав Ракицкий, у которого было повреждение. Мы за ним посмотрим и потом примем решение, сможет ли он готовиться к поединку с хорватами. Вернулись из молодежки Виктор Коваленко и Александр Зинченко, отбыли дисквалификацию за перебор желтых карточек. На этих ребят мы тоже рассчитываем», – сказал Шевченко.
Сегодня вечером сборная Украины на поле НТК имени Банникова провела тренировку. Те футболисты, которые вчера сыграли против Косово (2:0), будут работать в режиме восстановления, а остальные игроки провели базовое тренировки.