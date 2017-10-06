Радуйтесь каждому дню! Алла Пугачева порадовала фотографией из юности (фото)
2017-10-06 08:04
Радуйтесь каждому дню! Алла Пугачева порадовала фотографией из юности (фото)
Алла Пугачева опубликовала застольный снимок с подругой детства.
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Певица Алла Пугачева в свои 68 лет постоянно удивляет и восхищает фанатов молодым внешним видом и стройной фигурой, передает Rus.Media. Сейчас на своей странице фотоблога артистка опубликовала архивный кадр с подругой, попутно призвав юзеров радоваться жизни.
“А годы летят наши годы, как птицы летят. И ваши тоже, кстати. Радуйтесь каждому дню”, – отметила певица.
На снимке певица позирует вместе с Алиной Ределить, на юбилее которой она погуляла накануне.
Кстати, четвертого октября подруге звезды исполнилось 80 лет.
“Годы не убили в ней жизнелюбие, умение дружить и радоваться успехам других людей. Живи долго, Алиночка, нам на радость”, – подписала фото с именинницей Алла Борисовна.