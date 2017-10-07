Радикалы угрожают сорвать концерт Сергея Бабкина во Львове
2017-10-07 19:14
Радикалы угрожают сорвать концерт Сергея Бабкина во Львове
Во Львове активисты собираются возле клуба Малевич, где запланирован концерт певца Сергея Бабкина, чтобы не допустить выступление.
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Во Львове радикально настроенные активисты объявили о собрании возле клуба “Малевич” с целью не допустить проведения концерта певца Сергея Бабкина, передает Rus.Media. Об этом написал активист Олег Окопский на своей странице в Facebook.
Сам концерт запланирован на субботу, 7 октября.
“Всех неравнодушных львовян приглашаем прийти и не допустить концерта Сергея Бабкина”, – написал он.
Как известно, Сергей Бабкин – бывший фронтмен группы 5nizza.
По заявлениям радикалов, после начала вооруженной агрессии России против Украины он, сначала в составе вышеупомянутой группы, а затем с сольными концертами неоднократно выступал в оккупированном Крыму.