«Радикальные» маразмы по-менски: охранять бюллетени прислали бойца-ляшковца
Неординарная ситуация наблюдается в Мене в самое горячее время предвыборной кампании. Обеспечивать общественный порядок и охранять бюллетени в Мену направили бойцов роты особого назначения «Чернигов». Среди бойцов – одиозный «радикал», депутат Деснянского в городе Чернигове совета от «Радикальной партии» Андрей Леоненко. Кстати, он уже запятнал свою репутацию скандалом вокруг садоводческого общества «Гром-Вера». А теперь о сути маразма. Как известно, на должность главы Менской ОТГ баллотируется член «Радикальной партии» Геннадий Примаков, а в депутаты – его товарищ однопартиец Виталий Гайдукевич. Кстати, эта парочка «радикальных пончиков» (почему их так прозвали, сделайте вывод сами J) только благодаря патронатству своего «шефа» до сих пор находится на свободе. Ведь все помнят историю с взяточничеством, в которой фигурируют оба менских «радикалов». Теперь складываем мозаику вместе. Геннадий Примаков – «радикал». Виталий Гайдукевич – «радикал». Боец роты «Чернигов» Андрей Леоненко – «радикал». Улавливаете суть? Можно только предположить, каким образом милиционер, который по уши погряз в политике, будет «охранять» бюллетени. Кстати, на фото, которое сделано в Мне несколько часов назад, мы видим Андрея Леоненко в компании с «радикальными пончиками». Жаль, что на легендарную роту «Чернигов» из подобных «бойцов» ложится такая тень. Возможно, главному полицейскому Черниговщины Эдуарду Алехину следовало бы принять во внимание эти слова и отправить «радикального» бойца обеспечивать общественный порядок в другой район?Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым