Рада упростила вступление в наследство
2017-02-23 14:58
Рада упростила вступление в наследство
Родственников второй очереди наследования освободили от налога
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Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект №0940 “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения наследства и уточнения некоторых положений”, передает Rus.Media.
“За” проголосовали 278 депутатов при минимально необходимых 226 голосах.
Документ упрощает процедуру оформления наследства для родственников умершего. Так, нулевой налог на наследство теперь устанавливается не только для наследников первой степени родства, но и второй степени. Пока закон не вступил в силу, родные братья и сестры, бабушки и дедушки, как со стороны отца, так и со стороны матери, и внуки платят по 5% налога за оформление наследства.
“Наиболее остро эта проблема возникает при оформлении наследства в сельской местности, где уплата налога за получение имущества в наследство и плата за проведение оценки имущества составляет в разы больше, чем реальная стоимость такого имущества”, – отмечается в пояснительной записке.
Кроме того, для наследников второй степени родства не будет проводиться налоговая оценка наследственного имущества.
Также закон уточняет порядок налогообложения подарков. Дарения родственникам первой степени родства также не облагается налогом.
Напомним, этот закон в первом чтении был принят еще в 2014 году.