Рада согласилась продлить особый статус Донбасса
2017-10-06 11:22
Рада согласилась продлить особый статус Донбасса
Парламентарии по сокращенной процедуре-таки согласились поддержать документ.
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Верховная Рада поддержала президентский законопроект о создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей за основу и в целом, передает Rus.Media. За данный документ проголосовали 229 народных депутатов.
Согласно законопроекту, предлагается временно ввести особый порядок местного самоуправления на Донбассе через год после вступления в силу проекта закона “О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей”. Эта инициатива будет распространена на районы, города, поселки, села, которые определила своим решением Верховная Рада.
Напомним, что изначально предлагалось ввести особый порядок местного самоуправления через три года.
Отметим, что сегодня профильный Комитет Рады по нацбезопасности не поддержал законопроект по особому статусу и отправил его на доработку. Однако позже стало известно, что президент Украины в срочном порядке перевніс этот документ. В нем Петр Порошенко сделал уточнение:
“Согласно статье 10 закона Украины “О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей” особый порядок местного самоуправления в ОРДЛО вступает в силу исключительно после выполнения всех условий, изложенных в статье 10 названного закона: вывод всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины”, – говорится в документе.
Как сообщал народный депутат от БПП Иван Винник, после освобождения оккупированных территорий на Донбассе появятся военно-гражданские администрации.
Также Винник говорил, что, согласно законопроекту о реинтеграцию Донбасса, режим АТО на востоке Украины будет заменен на мероприятия безопасности по восстановлению суверенитета и территориальной целостности страны.
Стоит отметить, что положительно оценили стремление украинской власти продолжить особый статус Донбасса в Германии.