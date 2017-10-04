Рада приняла правительственную пенсионную реформу
Реформа предусматривает повышение минимальной пенсии, вводит накопительную систему пенсионного страхования и ликвидируют спецпенсии, в частности, для госслужащих, прокуроров, судей.
Рада приняла в целом правительственный законопроект №6614, который входит в пакет пенсионной реформы. Соответствующее решение поддержали 288 народных депутатов.
Законопроект принят с поправками, озвученными председателем профильного комитета под стенограмму, и с технико-юридическими правками.
За основу этот законопроект был принят 13 июля. До голосования в целом нардепы рассмотрели 2151 правку.
По словам министра социальной политики Андрея Ревы, принятие этого законопроекта позволит повысить уровень пенсионного обеспечения, прекратить «уравниловку» и запустить механизм ежегодного автоматического перерасчета пенсий. Реформа предусматривает повышение минимальной пенсии, вводит накопительную систему пенсионного страхования и ликвидируют спецпенсии, в частности, для госслужащих, прокуроров, судей. Подробнее об изменениях читайте по ссылке.
Премьер-министр Владимир Гройсман заверил, что уже в октябре пенсии вырастут для 9 млн пенсионеров.
Отметим также, что пенсионная реформа является одним из ключевых требований завершение четвертого пересмотра программы EFF с Международным валютным фондом и получение очередного транша.
Источник: Тиждень.иа
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