Рада одобрила пенсионную реформу
2017-10-03 18:54
Рада одобрила пенсионную реформу
В законе прописана возможность покупки до 2 лет недостающего страхового стажа.
Верховная Рада Украины приняла во втором чтении правительственный законопроект №6614 “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения пенсий”, передает Rus.Media.
Документ поддержали 288 депутатов Рады.
Нормы закона
В частности, предусматривается повышение необходимого страхового стажа для выхода на пенсию до 25 лет в 2018 году и до 35 лет ежегодно до 2028 года. Документом предлагается пересмотр условий назначения пенсии по возрасту в 60 лет с 1 января 2018 года. Вместе с тем застрахованное лицо имеет право самостоятельно определить свой пенсионный возраст.
Устанавливается, что в 60 лет выходят на пенсию те лица, которые на 1 января 2018 года будут иметь 25 лет страхового стажа, а диапазон требования по страховому стажу ежегодно будут увеличиваться на 12 месяцев до достижения 35 лет в 2028 году. В 63 года будут выходить на пенсию те лица, которые на 1 января 2018 года будут иметь 15 лет страхового стажа, однако не иметь 25 лет. В 65 лет будут выходить те лица, которые на 1 января 2019 года будут иметь 15 лет страхового стажа, однако не иметь 16 лет. При этом предусматривается на переходный период (3 года) при потере работы назначать государственную социальную помощь при наличии 15 лет страхового стажа.
Также в законе прописана возможность покупки до 2 лет недостающего страхового стажа с применением дополнительного коэффициента: 2 – за период до 12 месяцев и 1,5 – за период с 13 до 24 месяцев.
Документом будет осуществлен пересмотр размера и условий назначения минимальной пенсии по возрасту. Так, на уровне прожиточного минимума пенсия в минимальном размере будет назначаться лицам, которые имеют страховой стаж 30/35 лет для женщин и мужчин соответственно. При этом с 1 января 2018 года гарантия относительно обеспечения выплаты пенсий в минимальном размере на уровне 40% от минимальной заработной платы, но не менее чем размер прожиточного минимума, будет обеспечиваться лицам, которые имеют страховой стаж 30/35 лет, после достижения ими 65 лет.
Кроме того, проектом вносятся изменения в закон “Об индексации денежных доходов населения”, предусматривающие исключение из закона пенсий как объекта индексации денежных доходов населения. То есть, автоматическая индексация пенсии производиться не будет.
Замечания Главного юридического управления ВР
Так, документом величину оценки одного года страхового стажа за период участия в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования уменьшен с 1,35% до 1%.
“Предложенное изменение приведет к общему уменьшению размера пенсий, особенно тех, что будут назначаться после вступления в силу закона в случае принятия этого законопроекта в качестве закона. При этом уменьшение размера пенсии по сравнению с пенсией, что назначили бы этому лицу по ныне действующему закону, будет особенно значительным у лиц, имеющих большой страховой стаж”, – отмечается в заключении управления.
Кроме того, в управлении отмечают, что предложенное в проекте поэтапное увеличение страхового стажа не обеспечивает в такой короткий период возможность приобретения гражданами предпенсионного возраста дополнительно до 10 лет страхового стажа.
“Предлагаемое в проекте поэтапное увеличение страхового стажа, необходимого для назначения пенсии, не обеспечивает в такой короткий период возможность приобретения гражданами предпенсионного возраста дополнительно до 10 лет страхового стажа, а следовательно и права на назначения хотя бы минимальной пенсии. Таким образом, увеличение в такой способ страхового стажа, необходимого для получения права на назначение пенсии, приведет, по нашему мнению, к фактическому повышению пенсионного возраста, а в отдельных случаях и лишение права на пенсионное обеспечение граждан”, – сказано в заключении.