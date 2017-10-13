Рада изменила Налоговый Кодекс Украины: главные новшества
2015-12-24 19:32
Рада изменила Налоговый Кодекс Украины: главные новшества
Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом законопроект № 3688, вносящий правки в Налоговый Кодекс Украины.
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“За” проголосовал 251 народный депутат.
Законопроект не меняет ставки НДС, налог на прибыль , при этом единая базовая ставка на доходы физических лиц (НДФЛ) устанавливается на уровне 18% (было 15% и 20% в зависимости от размера дохода).
Значительно уменьшают ставку единого социального взноса с зарплаты (с 41% до 22%). По мнению эксперта Реанимационного пакета реформ Ильи Несходовского, это позволит добросовестным работодателям повысить зарплаты своим сотрудникам.
Упрощенную систему налогообложения оставляют для аграриев, а единый налог для малого бизнеса. При этом сокращается количество налогоплательщиков, которые платили единый налог. Если раньше единый налог могли платить все предприниматели, у которых годовой оборот меньше 20 млн грн, то сейчас для того, чтобы воспользоваться “упрощенкой”, необходимо иметь годовой оборот в пределах 5 млн грн. На 1 процентный пункт также увеличилась и налоговая ставка (с 2% до 3%).
Налоги придется платить владельцам автомобилей, которые стоят больше 1.06 млн грн и владельцам квартир площадью более 300 кв. м, и домов – более 500 кв. м.
Кроме того, увеличена предельная ставка налога на недвижимость с 2% до 3% размера минимальной заработной платы за 1 кв. м общей площади жилой и коммерческой недвижимости, что в настоящее время составляет 41,34 грн.
Изменения в Налоговый кодекс касаются и пенсионеров. Если размер пенсии превышает три минимальные зарплаты (3990 грн), придется платить налог в размере 15%. До этого действовала норма, согласно которой налоги нужно было платить только тем пенсионерам, которые продолжают работать.
Освобождены от налогообложения средства, предоставленные налогоплательщику международной финансовой организацией на энергоэффективность и энергосбережение.
Последние правки к компромиссному варианту проекта закона, зарегистрированном 22 декабря, озвучила с трибуны Верховной Рады глава налогового комитета Нина Южанина.
В частности, ставки акцизного налога на спирт, спиртовые дистилляты и спиртные напитки вырастут на 50%, на пиво – на 100%, на вина (кроме натуральных виноградных вин) – на 100%. На 300% вырастет ставка акцизного налога на слабоалкогольные напитки.
Специфические ставки акцизного налога на табачные изделия, табак и промышленные заменители табака, а также минимальное акцизное нагрузку и оплату акцизного налога с табачных изделий увеличиваются на 40%, а двалорна ставка остается без изменений.
Также на 13% увеличивают акциз на дизельное топливо и бензин. Кроме того, если раньше акциз на топливо рассчитывался на каждую тонну топлива, сейчас его начисляют на тысячу килограмм/литров. Акцизные накладные на топливо не введут с 1 сентября, а с 1 апреля.
Одним из наиболее спорных вопросов стал специальный режим налогообложения НДС сельскохозяйственных производителей. Возмущенные аграрии массово пикетировали парламент, требовали не допустить превращения Украины в сырьевой придаток и “смерти” животноводства. Митингующие даже устроили кровавый перфоманс:
Для решения проблемы власти договорились внедрить распределение сумм НДС в пропорции, зависящей от вида сельхозпродукции, которая реализовывается сельхозпредприятием:
- при реализации зерновых и технических культур: 15% – на специальные счета сельхозпредприятий, 85% – на основный электронный счет, с которого после подачи декларации по спецрежиму задекларированные суммы НДС перечисляются в бюджет, а лишние перечисленные средства возвращаются сельхозпредприятиям;
- при реализации сельхозпродукции, отличной от зерновых и технических культур, за исключением КРС и молока : 80% – на специальные счета сельхозпредприятий, 20% – на основный электронный счет;
- при реализации другой сельхозпродукции в рамках деятельности спецрежима распределение сумм НДС будет составлять 50 на 50%.
Кроме того, с 1 февраля 2016 года создаются 2 публичных реестра с одинаковой системой хронологического возмещения НДС:
Изменения в налогообложении вступят в силу со второго квартала 2016 года, а ставки налогов понизятся уже с 1 января. Комплексную налоговую реформу власти решили пока отложить.
Как известно, в парламенте не раз заявляли, что могут принять бюджет на 2016 год только после внесения изменений в Налоговый кодекс.