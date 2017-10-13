Работодателей заставят брать на работу людей от 45 лет

despravda | 13.10.2017 | Украинские новости | Комментариев нет

2017-10-13 13:26

Работодателей заставят брать на работу людей от 45 лет
Такая норма содержится в пенсионной реформе.

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Пенсионная реформа обяжет работодателей брать на работу людей в возрасте от 45 лет. Прием на работу будет происходить по квотному принципу, рассказал министр социальной политики Андрей Рева, сообщает Rus.Media .

По словам министра, законопроект №6614 предусматривает, что 4% наемных работников в любом трудовом коллективе должны быть люди от 45 лет и старше.

“Это квотный принцип. Мы его обязательно введем, и будем следить за нашу государственную службу труда за тем, чтобы эта норма соблюдалась”, – сказал Рева.

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