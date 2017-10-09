Работа школьницы из Семеновки на слете лесничеств в Житомире получила награду
В Житомире состоялся XI Всеукраинский слет ученических лесничеств. Черниговщину на нем представляла победитель областного слета – команда юных лесоводов ООШ i-III ст. № 1 м. Семеновка в составе учеников школы Усова Юрия, Найденовой Татьяны, Хулап Соломии со своим руководителем, учителем биологии Галиной Хулап.
Всеукраинский слет проходил на базе Житомирского национального агроэкологического университета. В нем приняли участие 23 команды почти со всех областей Украины. Приехали даже юные лесоводы Донбасса. Всего было 150 участников.
Все команды привезли с собой тематические выставки, где можно было узнать о деятельности ученических лесничеств, их достижения и информацию о природе областей, откуда приехали дети.
Также ученические лесничества презентовали свою деятельность используя фото – и видеоматериалы: рассказали об истории основания, свои самые большие достижения, работу со специалистами лесного хозяйства своего базового лесохозяйственного предприятия.
На второй день юные лесоводы, руководители делегаций и представители лесохозяйств Украины знакомились с работой ГП «Баранивское ЛМГ», и в Барановский гимназии, защищали свои научные работы . Соревнования среди юных ученых было очень напряженным, работы оценивало компетентное жюри в составе ученых Житомирского национального агроэкологического университета и специалисты лесного хозяйства.
По результатам этого соревнования воспитанница ученического лесничества Семеновского Соломия Хулап с научной работой по мониторингу краснокнижных растений в заповедном урочище «Базарная роща» заняла III место.
В программе слета также было много увлекательных мероприятий – разнообразные развлекательные мероприятия, экскурсии, подарки. В частности, путешествие юных лесоводов в музей им. С. П. Королева, в гостях у лесоводов Станишівського лесничества ГП «Житомирское ЛГ», создание «Аллеи единства лесоводов Украины» на бульваре в Житомире, флешмоб, торжественное закрытие и награждение победителей.
Источник: ГП «Семеновское лесное хозяйство»
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